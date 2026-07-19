Тръмп пристигна на стадиона, музикално шоу даде началото

Президентът на САЩ Доналд Тръмп пристигна на "Метлайф Стейдиъм" в Ню Джърси за финала на Световното първенство между Испания и Аржентина. Три големи хеликоптера минаха над терена, за да видят всички, че Тръмп пристига.

Pres. Trump / Marine One fly over ... 2026 FIFA World Cup final ... MetLife Stadium in East Rutherford, New Jersey pic.twitter.com/isUzWd8Bb2 — Howard Mortman (@HowardMortman) July 19, 2026

Около час и половина преди началото на двубоя имаше кратка музикална програма, която изненадващо включваше стриймъра IShowSpeed, който пя след танцово шоу на около 50 танцьори, облечени във всички цветове на дъгата. След него на терена излезе американската музикална звезда Пост Малоун, който не е толкова популярен в Европа.

President of the United States Donald Trump is shown on the big screen alongside Gianni Infantino.



Next up, Robbie Williams. Accompanied by Nicole Scherzinger. The F15's fly over the MetLife Stadium. pic.twitter.com/6KRXOAaClX — Isle Of Red TV News (@IomMediaTVRadio) July 19, 2026

Малко преди началото на мача Дженифър Хъдсън изпя националния химн на Съединените щати. След нея на сцената се появиха Роби Уилямс, Никол Шерцингер и Лаура Паузини, които изпълниха химна на ФИФА "Desire". Трофеят, за който ще се борят двама отбора, бе изнесен церемониално, а легендите на Испания и Аржентина Андрес Иниеста и Марио Кемпес го вдигнаха, за да го покажат на публиката. Церемонията завърши с реч на Том Круз.

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