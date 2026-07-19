Тръмп пристигна на стадиона, музикално шоу даде началото

Президентът на САЩ Доналд Тръмп пристигна на "Метлайф Стейдиъм" в Ню Джърси за финала на Световното първенство между Испания и Аржентина. Три големи хеликоптера минаха над терена, за да видят всички, че Тръмп пристига.
Около час и половина преди началото на двубоя имаше кратка музикална програма, която изненадващо включваше стриймъра IShowSpeed, който пя след танцово шоу на около 50 танцьори, облечени във всички цветове на дъгата. След него на терена излезе американската музикална звезда Пост Малоун, който не е толкова популярен в Европа.
Малко преди началото на мача Дженифър Хъдсън изпя националния химн на Съединените щати. След нея на сцената се появиха Роби Уилямс, Никол Шерцингер и Лаура Паузини, които изпълниха химна на ФИФА "Desire". Трофеят, за който ще се борят двама отбора, бе изнесен церемониално, а легендите на Испания и Аржентина Андрес Иниеста и Марио Кемпес го вдигнаха, за да го покажат на публиката. Церемонията завърши с реч на Том Круз.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google