Мерцедес: Ръсел има 100-процентовата ни подкрепа!

Шефът на Мерцедес Тото Волф гарантира, че британският пилот на тима Джордж Ръсел се ползва със 100-процентовата подкрепа на тима след инцидента днес на „Спа“.
„Джордж има нашата 100-процентова подкрепа – заяви в прав текст Волф. – Той пробва атака от външната страна, завоят трябваше да е негов, но това беше състезателен инцидент. Такива неща се случват, без значение дали си в челото, в средата или на опашката на колоната.
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„Джордж записа труден уикенд, като може би половината от проблемите се дължат на задвижващата система в колата му – те не беше толкова добра, колкото трябваше и от другата страна беше пилотирането му.
„Но ние се състезаваме заедно. Всички правим грешки. Днес тимът направи грешка, другият път ще е грешка на пилота. Просто трябва да намалим грешките и да се подкрепяме един друг.“
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Снимки: Gettyimages