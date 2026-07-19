Тото Волф: На всички мотори на Мерцедес не им стигаше мощност

Шефът на Мерцедес Тото Волф обясни, че всички задвижващи системи на компанията – използвани от заводския тим и клиентските отбори, са страдали от недостиг на мощност на правите на „Спа“.

„Имахме проблем с всички мотори на Мерцедес тук, които нямаха достатъчно мощност на правите, това се отрази и на представянето на Джордж Ръсел – обясни Волф. – При Джордж 100 процента от причината за случилото е наша отговорност.

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„Отделяме 100 процента от усилията ни да решим проблемите на моторите, тъй като загубихме много точки заради проблеми с надеждността. Трябваше да сме много по-напред, отколкото сме сега.“

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Снимки: Gettyimages