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  3. Косич: Ядосан съм! Вратарят на Лудогорец беше невероятен

Косич: Ядосан съм! Вратарят на Лудогорец беше невероятен

  • 18 юли 2026 | 23:24
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Старши треньорът на Локомотив (Пловдив) Душан Косич говори след загубата с 0:1 срещу Лудогорец на старта на новия сезон в efbet Лига.

Лудогорец би някак Локо (Пд), вездесъщият Чочев и Бонман измъкнаха "орлите"
Лудогорец би някак Локо (Пд), вездесъщият Чочев и Бонман измъкнаха "орлите"

"През първото полувреме играхме добре, техният вратар беше невероятен. Те отбелязаха в последния възможен момент, не бяхме достатъчно внимателни. Доволен съм, имахме положения, но трябва да продължим да се подобряваме. Показахме енергия, ядосан съм, че показахме добра игра, а не успяхме да вземем нещо. Разполагаме с добър състав, трябва да намерим опции, за да подобрим отбора. Но понякога нямаме и достатъчно качество.

Чочев: Нашата цел е да се представим добре и на двата фронта
Чочев: Нашата цел е да се представим добре и на двата фронта

Нямаме толкова средства и за големи трансфери, но всеки футболист, който се присъедини към нас, трябва да бъде готов да помогне на отбора. Имаме някои, които се опитваме да привлечем, но същевременно трябва да продължим да търсим добрите резултати. Както казах, ядосан съм, защото не бяхме достатъчно добри в детайлите днес", заяви наставникът на "смърфовете".

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Снимки: Startphoto

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