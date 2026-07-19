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Букайо Сака се нареди до легенди на Англия

  • 19 юли 2026 | 02:57
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Букайо Сака се нареди до легенди на Англия

Букайо Сака изигра мача на живота си в Маями, нанизвайки феноменален хеттрик при историческата победа на Англия с 6:4 над Франция в спора за бронзовите медали на Световното първенство. Крилото на Арсенал разкъса защитата на „петлите“, отбелязвайки три от головете за своя тим, за да подпечата първото в историята трето място за „Трите лъва“ на Мондиал.

С това свое постижение Сака официално влезе в изключително подбрана компания, превръщайки се в едва четвъртия футболист в цялата история на английския футбол с хеттрик на Световно първенство. Неговото име вече стои редом до едни от най-великите нападатели на страната като Джуф Хърст, Гари Линекер и Хари Кейн, а представянето му на стадион „Хард Рок“ гарантира мястото му във футболния фолклор на Острова.

Хронологията на този легендарен рекорд започва от емблематичния сър Джеф Хърст през далечната 1966 г., последван от Гари Линекер в Мексико през 1986 г. и капитана Хари Кейн в Русия през 2018 г.. Сега, осем години след подвига на Кейн, Сака се присъединява към тези златни имена с трите си попадения срещу Франция на Мондиал 2026.

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