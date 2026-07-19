Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Лига на нациите: България 0:0 САЩ! Следете мача ТУК!

Лига на нациите: България 0:0 САЩ! Следете мача ТУК!

  • 19 юли 2026 | 03:06
  • 768
  • 1

Волейболистите от националния отбор на България излизат в изключително важна битка по пътя към финалите в Лигата на нациите. Момчетата на Джанлоренцо Бленджини ще играят срещу домакините от САЩ в третия си мач от турнира в Група 8 от последната трета седмица на основната фаза на световната надпревара.

Срещата е тази нощ от 04,00 часа българско време в зала "НАУ Арена" в Чикаго и ще бъде излъчена на живо по Max One и на запис по БНТ 3 от 08,00 часа сутринта.

България излиза срещу САЩ във важна битка към финалите на VNL
България излиза срещу САЩ във важна битка към финалите на VNL

"Лъвовете" са на 8-о място в общото временно класиране на Лигата с 6 победи, 4 загуби и 17 точки. Така България се нуждае от задължителен успех срещу домакините, за да запази шансове за класиране на финалния турнир в Нинбо (Китай). САЩ пък вече са сигурни за финалите, след като имат 8 победи, 2 загуби и 25 точки в подреждането.

България с трудна, но задължителна победа срещу Китай
България с трудна, но задължителна победа срещу Китай

До момента на турнира в Чикаго България падна тежко от настоящия победител в Лигата Полша с 0:3, но вчера България победи Китай с 3:1 гейма.

САЩ си подпечатаха класирането за финалния турнир след успех над Бразилия
САЩ си подпечатаха класирането за финалния турнир след успех над Бразилия

От друга страна САЩ записаха две категорични победи с по 3:0 гейма - над Китай и Бразилия.

За последно България и САЩ играха на 1/4-финала на Световното първенство през 2025-а година във Филипините, когато българските момчета спечелиха много драматично с 3:2.

БЪЛГАРИЯ - САЩ 0:0 (0:0)

БЪЛГАРИЯ: Симеон Николов, Александър Николов, Аспарух Аспарухов, Денислав Бърдаров, Алекс Грозданов, Илия Петков - Дамян Колев-либеро

Старши треньор: ДЖАНЛОРЕНЦО БЛЕНДЖИНИ

САЩ: Мика Кристенсън, Джейк Хейнс, Матю Андерсън, Тори ДеФалко, Джефри Джендрик, Мерик МакХенри - Ерик Шоджи-либеро

Старши треньор: КАРЧ КИРАЛИ.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Полша с обрат срещу Франция в Чикаго

Полша с обрат срещу Франция в Чикаго

  • 19 юли 2026 | 02:10
  • 455
  • 0
Германия спря Сърбия след страхотен обрат във VNL

Германия спря Сърбия след страхотен обрат във VNL

  • 19 юли 2026 | 01:45
  • 582
  • 0
Мирослав Живков: Успехът е огромен! Отиваме на световното!

Мирослав Живков: Успехът е огромен! Отиваме на световното!

  • 19 юли 2026 | 01:03
  • 788
  • 1
България U18 с двама играчи в Идеалния отбор на ЕвроВолей 2026

България U18 с двама играчи в Идеалния отбор на ЕвроВолей 2026

  • 19 юли 2026 | 00:55
  • 682
  • 0
Димитър Дулчев: Ще направя всичко възможно да помогна на Пирин да постига целите си

Димитър Дулчев: Ще направя всичко възможно да помогна на Пирин да постига целите си

  • 18 юли 2026 | 21:55
  • 523
  • 0
Словения се справи с Турция и помогна на България

Словения се справи с Турция и помогна на България

  • 18 юли 2026 | 21:47
  • 2662
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Франция бе на прага на велик обрат, но накрая Англия ликува с исторически бронз в извънземен мач

Франция бе на прага на велик обрат, но накрая Англия ликува с исторически бронз в извънземен мач

  • 19 юли 2026 | 02:02
  • 50722
  • 454
Лудогорец би някак Локо (Пд), вездесъщият Чочев и Бонман измъкнаха "орлите"

Лудогорец би някак Локо (Пд), вездесъщият Чочев и Бонман измъкнаха "орлите"

  • 18 юли 2026 | 23:10
  • 37771
  • 169
Страхотен гол на Карагарен, но накрая Арда можеше да загуби

Страхотен гол на Карагарен, но накрая Арда можеше да загуби

  • 18 юли 2026 | 19:55
  • 34616
  • 25
Официално: Лудогорец привлече герой за Египет на Световното

Официално: Лудогорец привлече герой за Египет на Световното

  • 18 юли 2026 | 20:31
  • 15387
  • 8
Челси шокира Арсенал за Морган Роджърс след оферта от 117 милиона

Челси шокира Арсенал за Морган Роджърс след оферта от 117 милиона

  • 18 юли 2026 | 21:08
  • 15600
  • 13