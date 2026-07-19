Лига на нациите: България 0:0 САЩ! Следете мача ТУК!

Волейболистите от националния отбор на България излизат в изключително важна битка по пътя към финалите в Лигата на нациите. Момчетата на Джанлоренцо Бленджини ще играят срещу домакините от САЩ в третия си мач от турнира в Група 8 от последната трета седмица на основната фаза на световната надпревара.

Срещата е тази нощ от 04,00 часа българско време в зала "НАУ Арена" в Чикаго и ще бъде излъчена на живо по Max One и на запис по БНТ 3 от 08,00 часа сутринта.

България излиза срещу САЩ във важна битка към финалите на VNL

"Лъвовете" са на 8-о място в общото временно класиране на Лигата с 6 победи, 4 загуби и 17 точки. Така България се нуждае от задължителен успех срещу домакините, за да запази шансове за класиране на финалния турнир в Нинбо (Китай). САЩ пък вече са сигурни за финалите, след като имат 8 победи, 2 загуби и 25 точки в подреждането.

България с трудна, но задължителна победа срещу Китай

До момента на турнира в Чикаго България падна тежко от настоящия победител в Лигата Полша с 0:3, но вчера България победи Китай с 3:1 гейма.

САЩ си подпечатаха класирането за финалния турнир след успех над Бразилия

От друга страна САЩ записаха две категорични победи с по 3:0 гейма - над Китай и Бразилия.

За последно България и САЩ играха на 1/4-финала на Световното първенство през 2025-а година във Филипините, когато българските момчета спечелиха много драматично с 3:2.

БЪЛГАРИЯ - САЩ 0:0 (0:0)

БЪЛГАРИЯ: Симеон Николов, Александър Николов, Аспарух Аспарухов, Денислав Бърдаров, Алекс Грозданов, Илия Петков - Дамян Колев-либеро

Старши треньор: ДЖАНЛОРЕНЦО БЛЕНДЖИНИ

САЩ: Мика Кристенсън, Джейк Хейнс, Матю Андерсън, Тори ДеФалко, Джефри Джендрик, Мерик МакХенри - Ерик Шоджи-либеро

Старши треньор: КАРЧ КИРАЛИ.

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