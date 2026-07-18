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  3. Райс: Локомотив имаше доста положения, но стартът е добър

Райс: Локомотив имаше доста положения, но стартът е добър

  • 18 юли 2026 | 23:34
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Новият наставник на Лудогорец - Томас Райс, призна, че Локомотив е имал доста положения в днешния двубой между двата тима в Разград, въпрек и че "орлите" го спечелиха без да допуснат гол.

“Интересна ситуация за целия отбор. Тренирахме само пет дни заедно. Видяхме неща, върху които трябва да работим. Локомотив имаше доста положения. Трябва да се защитаваме малко по-добре, но взехме трите точки. Първият мач не е лесен.

Отборът е добре подготвен и е нормално след смяната на треньорския пост, имахме само пет дни за тренировъчния процес, но запазихме суха мрежа.

Това, което постигаш като резултати, 90% от работата е по време на подготовката и 10% по време на сезона.

Има футболисти, които все още са контузени, а други не са се завърнали след почивката си от световното първество. Играчите се бориха един за друг. Ще имаме достатъчно време да работим заедно. Тепърва ще се подобряваме. Сега се насочваме към двубоя в четвъртък. Бих добавил още малко увереност и в двете фази на играта, но стартът е добър", завърши оптимистично германският специалист след трудния успех с 1:0.

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