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  3. Чочев: Нашата цел е да се представим добре и на двата фронта

Чочев: Нашата цел е да се представим добре и на двата фронта

  • 18 юли 2026 | 23:20
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Ивайло Чочев говори след победата на своя Лудогорец срещу Локомотив (Пловдид) с минималното 1:0 в първия мач на “орлите” за сезон 2026/2027 от родната efbet Лига. Именно той вкара единственото попадение в срещата, което се оказа и победно за бронзовите медалисти от миналата кампания в родния шампионат, като състезателят сподели надеждите за предстоящата година както в България, така и на международната сцена.

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Лудогорец би някак Локо (Пд), вездесъщият Чочев и Бонман измъкнаха "орлите"

“Труден мач срещу добър отбор на Локомотив (Пловдив), който знаем, че последните години ни прави доста проблеми и изпитваме трудности да играем срещу тях. Днес също беше така. Не намерихме най-добрия начин да се противопоставим на това, което те играят. Труден мач, но най-важното е, че успяхме да започнем с победа. Имаме време да работим и да изчистим грешките, които допуснахме днес.

Райс: Локомотив имаше доста положения, но стартът е добър
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Трудно е, когато дойде има един треньор и имаш три-четири тренировки, нови изисквания, нови неща. Наистина не е лесно, но пак казвам - мисля, че от това, което треньора искаше, можеше да покажем малко повече, защото той ни каза как те ще играят, ние какво трябва да направим, но не ни се получи в доста от моментите в мача. Надявам се, пак казвам, занапред да изчистим тези неща.

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Ние ще се стремим да се представим добре и на двата фронта. Още в четвъртък имаме доста тежък мач - гостуване. Имаме доста футболисти, момчета, които са изморени, ударени, може би ще има промени. Надявам се, че ще покажем най-доброто лице и ще вземем добър турнирен резултат”, каза Чочев.

Лудогорец открива европейската си кампания идната седмица на 23-ти юли (четвъртък) с тежко гостуване на израелския Апоел (Тел Авив). Срещата ще бъде на стадион “Блумфийлд” в Тел Авив от 20:30 часа българско време, а както винаги, Sportal.bg ще ви представи в реално време развитието на мача на българския тим.

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