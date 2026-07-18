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Моуриньо има шестима сигурни титуляри в Реал Мадрид

  • 18 юли 2026 | 18:20
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Новият наставник на Реал Мадрид Жозе Моуриньо още отсега има шестима сигурни титуляри в своя състав за предстоящия сезон. За останалите пет позиции на терена обаче Специалния все още се двоуми на кого да разчита, пише AS. Според мадридското издание, тези, които могат да бъдат сигурни за своето място в 11-орката на португалеца, са вратарят Тибо Куртоа, новопривлеченият ляв бек Марк Кукурея, халфовете Федерико Валверде и Джуд Белингам, лявото крило Винисиус Жуниор и централният нападател Килиан Мбапе.

За ролята на десен бек ще се борят Трент-Александър Арнолд и пристигналият от Интер Дензъл Дъмфрис. За позициите на двамата централни бранители пък се борят цели петима играчи: дошлият от Ливърпул Ибрахима Конате, Дийн Хаусен, Антонио Рюдигер, Едер Милитао и Раул Асенсио. За третото място в халфовата линия пък ще се борят доскорошният капитан на Манчестър Сити Бернардо Силва, Орелиан Чуамени, Едуардо Камавинга и евентуално Тиаго Питарч, ако не бъде преотстъпен. Що се отнася до десния фланг на атаката, предвид тежката контузия на Родриго, там конкуренцията е между Арда Гюлер и Браим Диас, докато Франко Мастантуоно и Ендрик трябва да решат дали да останат на “Бернабеу”, или да отидат под наем в друг отбор.

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