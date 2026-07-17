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Александър-Арнолд: Винаги съм се възхищавал на Моуриньо

  • 17 юли 2026 | 15:43
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Александър-Арнолд: Винаги съм се възхищавал на Моуриньо

Защитникът Трент Александър-Арнолд смята, че е "привилегия" да работи с новия старши треньор на Реал (Мадрид) Жозе Моуриньо и заяви, че отдавна се възхищава на португалеца и вярва, че той може да помогне на клуба да печели трофеи.

Моуриньо се завърна в испанската столица през юни за пръв път от 2013 година, когато напусна "Кралския клуб", за да се върне в английския Челси. Сега от Реал ще се надяват той да бъде правилният човек, който да им донесе успехи, след като през миналия сезон не успяха да спечелят нито едно отличие.

"Винаги съм му се възхищавал. Играл съм срещу него няколко пъти, а сега е привилегия да работя с него и екипа му. Интензивно е. Принципите и нивото на изискванията са много високи, така че очаквам с нетърпение да видя ще се опознаем по-добре и колко много ще научим от него. Ние всички сме готови и желаем да учим нови неща и да се подобряваме. Сигурен съм, че той ще ни научи много неща и ще ни помогне да спечелим трофеи тази година", каза Александър-Арнолд.

Английският национал, който пристигна от Ливърпул през миналото лято, премина през белязан от контузии първи сезон в Мадрид и не беше редовен титуляр в състава на Реал, а впоследствие дори не беше повикан за Световното първенство в Северна Америка. Напускането на капитана Дани Карвахал обаче отваря възможност пред Александър-Арнолд, който ще опита да се установи като пръв избор по десния фланг на отбраната.

"Не съм играл отдавна, така че е хубаво най-после да се завърна и да поставя основите за един успешен сезон", каза 27-годишният защитник. Реал Мадрид ще започне кампанията си в Ла Лига на 22 август като гост на Еспаньол.

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