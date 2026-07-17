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САЩ си подпечатаха класирането за финалния турнир след успех над Бразилия

  • 17 юли 2026 | 17:38
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САЩ си подпечатаха класирането за финалния турнир след успех над Бразилия

Волейболистите от националния отбор на САЩ си подпечатаха класирането за финалния турнир във Волейболната Лига на нациите при мъжете. Играчите на Карч Кирали биха Бразилия с категоричното 3:0 (25:23, 25:19, 25:18) във втория си мач от турнира в Група 8 от последната трета седмица на Лигата, на който са домакините, игран през изминалата нощ пред близо 5500 зрители в зала "НАУ Арена" в Чикаго.

Така американците са втори в общото временно класиране с 8 победи, 2 загуби и 25 точки, като вече са сигурни за финалите в Нинбо (Китай). Бразилия е на 8-а позиция в подреждането с 6 победи, 4 загуби и 16 точки, като все още има реални шансове да играе на финалния турнир. Тази нощ от 04,00 часа българско време "Селесао" ще играе с Полша. В същия начален час, но на събота срещу неделя (18-и срещу 19-и юли) САЩ пък ще излезе срещу България.

Най-полезен за САЩ бе Тори ДеФалко с 18 точки (7 аса! и 4 блока) за победата. Матю Андерсън (3 блока и 1 ас) и Джейк Хейнс (1 ас) добавиха по 13 точки за успеха.

За Бразилия единственият с двуцифров актив беше Дарлан Соуса със 17 точки (1 блок и 4 аса).

Снимки: volleyballworld.com

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