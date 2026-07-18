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  3. Алекс Николов: Все още имаме своите шансове за класиране на финалите и държим нещата в свои ръце

Алекс Николов: Все още имаме своите шансове за класиране на финалите и държим нещата в свои ръце

  • 18 юли 2026 | 02:25
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Една от звездите на мъжкия национален отбор на България Александър Николов, който заби страхотните 28 точки при трудната победа над Китай с 3:1 гейма в Лигата на нациите, сподели след мача, че все още имат своите шансове за класиране на финалите и държат нещата в свои ръце.

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"Определено трябваше да играем с енергия и го показахме, особено след първия гейм, който изиграхме. До края на мача показахме какво можем, така че съм доволен. Но не съм абсолютно доволен от собственото ми представяне, но съм много щастлив от това на отбора", коментира Алекс Николов пред камерата на VBTV.

"Все още имаме своите шансове за класиране на финалите, държим нещата в свои ръце. Остават още два мача, така че нещата зависят от нас. Имаме 6 победи от 10 мача, няма как да не сме доволни и ще се опитаме да подобрим този актив", допълни националът.

Снимки: volleyballworld.com

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