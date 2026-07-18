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Футболистите на Хебър завършиха предсезонната си подготовка с равенство

  • 18 юли 2026 | 13:34
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Футболистите на Хебър завършиха предсезонната си подготовка с равенство

Втородивизионният Хебър завърши наравно - 3:3 срещу Ботев (Ихтиман) в последната си контролна среща от лятната подготовка. Ромер Джакуро, Костадин Павлов и Стилиян Тисовски от дузпа се разписаха за пазарджиклии.

За гостите от Ботев точни бяха Кристиян Андонов, Красимир Панчев и Стефан Велев.

Футболистите на Хебър откриват новия сезон във Втора професионална лига с гостуване на Берое (Стара Загора) на 24 юли от 18:45 часа. Заради наказание на домакините мачът ще бъде при закрити врата.

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