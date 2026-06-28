Ботев (Ихтиман) започна подготовка с 4-ма нови, а 7 напуснаха

Ботев (Ихтиман) стартира лятна подготовка с група от 20 футболисти. Старши треньорът Валери Свиленов, който наскоро претърпя хирургическа интервенция и все още е с патерици, изведе момчетата за първото им занимание.

Новите сигурни попълнения са Светослав Славов от Черноморец Бургас, Иван Дишков от Гигант Съединение, Юлиан Тачев и Мартин Фотиров от ФК Национал. Клубът се разделя с Васко Василев, който преминава в Костинброд, Йоан Маринов, Мартин Тенев, Мартин Колев, Василийе Милованович, Милен Георгиев и Ивайло Петров.

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