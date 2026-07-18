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Почетино още обмисля бъдещето си в САЩ

  • 18 юли 2026 | 03:29
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В интервю за испанската медия „Копе“ селекционерът на САЩ Маурисио Почетино призна, че е получил предложение за удължаване на договора си и обмисля бъдещето си след отпадането на тима на осминафиналите на Мондиал 2026. Специалистът също така бе помолени и да сподели мнението си два дни преди финала между родната му Аржентина и Испания. Според него шансовете са напълно изравнени.

"За мен няма фаворит. Това е най-добрият възможен мач, един от най-важните в историята. Аржентина повиши нивото си, докато се изправяше срещу по-добри отбори, а с Испания се случи абсолютно същото“, каза Почетино.

Селекционерът потвърди, че е получил предложение за четиригодишно удължаване до следващото Световно първенство през 2030 г., както съобщиха американските медии. Новият контракт би обхванал и Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г. и Копа Америка през същата година.

„Вижте, на този етап сме. Наблюдаваме. Анализираме. Получих предложение да продължа и ще видим... Ще вземем решение в следващите седмици“, отговори Почетино.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн
БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Иначе срещата между Испания и Аржентина ще бъде на "МетЛайф Стейдиъм" в Ийст Ръдърфорд, Ню Джърси. Този, както всички 104 мача от Мондиал 2026 може да гледате на живо в bnt.sportal.bg.

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