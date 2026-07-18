Почетино още обмисля бъдещето си в САЩ

В интервю за испанската медия „Копе“ селекционерът на САЩ Маурисио Почетино призна, че е получил предложение за удължаване на договора си и обмисля бъдещето си след отпадането на тима на осминафиналите на Мондиал 2026. Специалистът също така бе помолени и да сподели мнението си два дни преди финала между родната му Аржентина и Испания. Според него шансовете са напълно изравнени.
"За мен няма фаворит. Това е най-добрият възможен мач, един от най-важните в историята. Аржентина повиши нивото си, докато се изправяше срещу по-добри отбори, а с Испания се случи абсолютно същото“, каза Почетино.
Селекционерът потвърди, че е получил предложение за четиригодишно удължаване до следващото Световно първенство през 2030 г., както съобщиха американските медии. Новият контракт би обхванал и Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г. и Копа Америка през същата година.
„Вижте, на този етап сме. Наблюдаваме. Анализираме. Получих предложение да продължа и ще видим... Ще вземем решение в следващите седмици“, отговори Почетино.
БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн
Иначе срещата между Испания и Аржентина ще бъде на "МетЛайф Стейдиъм" в Ийст Ръдърфорд, Ню Джърси. Този, както всички 104 мача от Мондиал 2026 може да гледате на живо в bnt.sportal.bg.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google