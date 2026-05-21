Общинският съвет в Брезник реши волейболистът Светослав Гоцев да бъде удостоен със званието „Почетен гражданин“

  21 май 2026 | 12:18
Общинският съвет в Брезник реши волейболистът Светослав Гоцев да бъде удостоен със званието „Почетен гражданин на град Брезник“. Вносител на докладната е кметът на общината Васил Узунов.

В мотивите към предложението се посочва, че отличието се предлага заради изключителните постижения на спортиста, приноса му за развитието на волейбола и прославата на Брезник в страната и чужбина.

Светослав Гоцев е родом от Брезник. Първите си стъпки във волейбола прави още в детска възраст в местния волейболен отбор „Чорни“, а по-късно започва тренировки в школата на „Миньор“ - Перник. Професионалната му кариера преминава през отборите на „Славия“, „Пирин Балканстрой“ - Разлог и „Левски“ - София, както и през клубове във Франция, Германия, Италия, Иран и Русия.

В спортната си кариера Гоцев печели множество отличия, сред които индивидуалните награди „Най-добър централен блокировач“ и „Най-добър блокировач“. С отбора на „Левски“ - София, чийто капитан е през последните години, той завоюва седем трофея в рамките на пет сезона.

В докладната се подчертава и дългогодишното му участие в националния отбор на България, с който е играл на три световни първенства.

През май тази година, след спечелването на шампионската титла с „Левски“ - София, Светослав Гоцев прекрати състезателната си кариера.

Вносителят на предложението отбелязва още, че волейболистът винаги е подчертавал връзката си с Брезник и признателността си към хората от града.

Званието ще бъде връчено на официална церемония по време на откриването на Граовския събор „Видовден“ в Брезник в края на следващия месец.

