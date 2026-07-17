Ком стартира утре сутрин

Утре, Ком (Берковица) започва подготовката си за предстоящия сезон на Северозападната Трета лига. В 09:30 часа, старши треньорът Венцеслав Иванов ще изведе футболистите си за първо занимание. В хода на процеса ще се играят и приятелски срещи. Допълнително ще се уточни мястото на провеждането им.

Програмата за контролите:

29 юли: Ком (Берковица) – Апоел U17 (Кфар Саба, Израел)

31 юли: Монтана - Ком (Берковица)

5 август: Ком (Берковица) - Апоел U19 (Кфар Саба, Израел)

8 август: Ком (Берковица) – Монтана U19 (Монтана)

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