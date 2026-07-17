Ком стартира утре сутрин

Утре, Ком (Берковица) започва подготовката си за предстоящия сезон на Северозападната Трета лига. В 09:30 часа, старши треньорът Венцеслав Иванов ще изведе футболистите си за първо занимание. В хода на процеса ще се играят и приятелски срещи. Допълнително ще се уточни мястото на провеждането им.
Програмата за контролите:
29 юли: Ком (Берковица) – Апоел U17 (Кфар Саба, Израел)
31 юли: Монтана - Ком (Берковица)
5 август: Ком (Берковица) - Апоел U19 (Кфар Саба, Израел)
8 август: Ком (Берковица) – Монтана U19 (Монтана)