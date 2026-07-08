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Ком (Берковица) се отказа от Трета лига

  • 8 юли 2026 | 09:08
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Ком (Берковица) се отказа от Трета лига

ОФК Ком (Берковица) няма да играе през новия сезон в Северозападната Трета лига.

Причината – генералния спонсор се оттегля от финансирането на мъжкия отбор.

Ето и изявлението в клубния сайт.  

Футболният отбор на Берковица ще се откаже от участие в Трета лига през предстоящия сезон поради сериозна несигурност относно финансовото обезпечаване на клуба.

Въпреки че разполагаше с един от най-ниските бюджети в групата, отборът постигна историческо класиране, спечелвайки бронзовите медали през сезон 2025/2026.

Успехът беше резултат от труда и всеотдайността на футболистите, треньорите, ръководството и привържениците. Основните средства се осигуряваха от един генерален спонсор и субсидия от Община Берковица.

В същото време е факт, че повечето общини, чиито отбори участват в Трета лига, отделят многократно по-големи средства за развитието на спорта и футбола.

На този фон подкрепата за футбола в Берковица остава недостатъчна, а клубът е поставен в неравностойно положение спрямо своите конкуренти.

Още по-тревожен е фактът, че липсва дългосрочна стратегия и ясен план за развитие на спорта и футбола в Берковица, който да не е „година за година“ и да не зависи от един човек и един спонсор.

Липсват идеи и визия за развитието, поддръжката и модернизацията на спортната инфраструктура в града.

В момента спортните съоръжения се поддържат основно със средства и усилията на самите спортни клубове, които същевременно от години заплащат наеми към Община Берковица.

Вместо ресурсите да бъдат насочени към развитието на спорта и младите хора, значителна част от тях се изразходват за поддръжката на базата и спортните съоръжения.

Всички тези фактори, както и липсата на интерес от страна на нови потенциални спонсори, доведоха до решението за оттеглянето на нашия генерален спонсор, което за съжаление ни принуждава да преустановим участието на ОФК „КОМ – Берковица“ в първенството.

Благодарим на всички наши фенове и верни привърженици за подкрепата през годините!

САМО КОМ

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