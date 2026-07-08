Ком (Берковица) се отказа от Трета лига

ОФК Ком (Берковица) няма да играе през новия сезон в Северозападната Трета лига.
Причината – генералния спонсор се оттегля от финансирането на мъжкия отбор.
Ето и изявлението в клубния сайт.
Футболният отбор на Берковица ще се откаже от участие в Трета лига през предстоящия сезон поради сериозна несигурност относно финансовото обезпечаване на клуба.
Въпреки че разполагаше с един от най-ниските бюджети в групата, отборът постигна историческо класиране, спечелвайки бронзовите медали през сезон 2025/2026.
Успехът беше резултат от труда и всеотдайността на футболистите, треньорите, ръководството и привържениците. Основните средства се осигуряваха от един генерален спонсор и субсидия от Община Берковица.
В същото време е факт, че повечето общини, чиито отбори участват в Трета лига, отделят многократно по-големи средства за развитието на спорта и футбола.
На този фон подкрепата за футбола в Берковица остава недостатъчна, а клубът е поставен в неравностойно положение спрямо своите конкуренти.
Още по-тревожен е фактът, че липсва дългосрочна стратегия и ясен план за развитие на спорта и футбола в Берковица, който да не е „година за година“ и да не зависи от един човек и един спонсор.
Липсват идеи и визия за развитието, поддръжката и модернизацията на спортната инфраструктура в града.
В момента спортните съоръжения се поддържат основно със средства и усилията на самите спортни клубове, които същевременно от години заплащат наеми към Община Берковица.
Вместо ресурсите да бъдат насочени към развитието на спорта и младите хора, значителна част от тях се изразходват за поддръжката на базата и спортните съоръжения.
Всички тези фактори, както и липсата на интерес от страна на нови потенциални спонсори, доведоха до решението за оттеглянето на нашия генерален спонсор, което за съжаление ни принуждава да преустановим участието на ОФК „КОМ – Берковица“ в първенството.
Благодарим на всички наши фенове и верни привърженици за подкрепата през годините!
САМО КОМ