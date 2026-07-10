Облекчение в Берковица! Ком ще играе в Трета лига

Положителен обрат в Берковица! Местният ОФК Ком ще играе през новия сезон в Северозападната Трета лига. Това стана ясно само два дни след като от клуба обявиха, че отбора няма да участва в предстоящото първенство.

Ком (Берковица) се отказа от Трета лига

Радостната вест е публикувана в клубния сайт.

„Скъпи футболни приятели,

С огромно удовлетворение Ви съобщаваме, че след няколко дневни разговори между Община Берковица, ръководството на ОФК Ком – Берковица, представител генералния спонсор на клуба и представители на местния бизнес, беше осигурен необходимият финансов ресурс за участието на представителния мъжки отбор в първенството на Северозападната Трета лига през сезон 2026/2027.

Тази добра новина е поредното доказателство, че когато местната власт, бизнесът и спортната общност се обединят около значима обществена кауза, могат да бъдат намерени решения дори в най-предизвикателните ситуации.

Предстои официалната регистрация на отбора за новия сезон, подготовката вече е в ход, а ръководството на клуба е съсредоточено върху надграждането на постигнатите резултати и утвърждаването на устойчив модел за развитие, основан на дългосрочно сътрудничество между общината, бизнеса и спортната общност.

Изразяваме своята благодарност към всички, които повярваха, че ОФК Ком заслужава своето място в българския футбол. Благодарение на общите усилия беше намерено решение, което гарантира участието на отбора в първенството и създава необходимите предпоставки за неговото бъдещо развитие.

Вярваме, че това е началото на нов етап в развитието на клуба – етап, в който с общи усилия ще продължим да развиваме футбола в Берковица, да отстояваме достойно името на нашия град и да създаваме възможности за развитие на младите футболисти.

Благодарим на всички, които застанаха зад ОФК Ком – Берковица!

Заедно доказахме, че когато Берковица е единна, всяко предизвикателство може да бъде преодоляно, а успехът е споделена отговорност и общо постижение.

САМО КОМ!“

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