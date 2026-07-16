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  3. Алонсо: Единствената ми цел този уикенд ще е да хвана началото на финала

Алонсо: Единствената ми цел този уикенд ще е да хвана началото на финала

  • 16 юли 2026 | 18:48
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Алонсо: Единствената ми цел този уикенд ще е да хвана началото на финала

Основният фокус на Фернандо Алонсо по време на уикенда за Гран При на Белгия във Формула 1 ще бъде да се увери, че ще се прибере навреме, за да гледа мача между Испания и Аржентина във финала на Световното първенство по футбол в неделя.

Отборът на испанския пилот Астън Мартин изостава във Формула 1 този сезон, като има само една точка от девет кръга.

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През 2010 година, последният път, когато състезание от Формула 1 съвпадна с най-големия футболен мач, Алонсо беше във Ферари и се бореше за победи. Испания, сегашните европейски шампиони, спечелиха Световната титла в Южна Африка и преследват втората си титла срещу актуалния носител на трофея Аржентина.

„Ще бъде различно. Нямаме големи очаквания за състезанието този уикенд“, каза двукратният световен шампион Алонсо пред репортерите в Белгия.

„Честно казано, основният фокус в неделя ще бъде да се прибера у дома и да гледам мача. Ще бъде трудно, защото летим обратно към дома. Така че може би отново в неделя второто полувреме ще бъде моментът, в който ще гледам мача. А първото полувреме просто ще го пропусна“, добави двукратният шампион.

Финалът е насрочен за 22:00 часа българско време, а състезанието от Формула 1 започва в 16:00 часа. Аржентинецът Франко Колапинто, който се състезава за Aлпин и испанецът Карлос Сайнц в Уилямс ще се сблъскат с подобни проблеми.

„Определено ще бъда много по-нервен за мача, отколкото за състезанието. Вчера на полуфинала срещу Англия се забавлявахме много, много страдахме. Но ако не страдаш ни най-малко, не си аржентинец. Това беше един от онези мачове, в които си наистина нервен, но след това празнуваш много. Така че беше дълга нощ, но много забавна“, каза Колапинто.

Програма на уикенда за Гран При на Белгия във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Белгия във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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