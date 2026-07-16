Алонсо: Единствената ми цел този уикенд ще е да хвана началото на финала

Основният фокус на Фернандо Алонсо по време на уикенда за Гран При на Белгия във Формула 1 ще бъде да се увери, че ще се прибере навреме, за да гледа мача между Испания и Аржентина във финала на Световното първенство по футбол в неделя.
Отборът на испанския пилот Астън Мартин изостава във Формула 1 този сезон, като има само една точка от девет кръга.
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През 2010 година, последният път, когато състезание от Формула 1 съвпадна с най-големия футболен мач, Алонсо беше във Ферари и се бореше за победи. Испания, сегашните европейски шампиони, спечелиха Световната титла в Южна Африка и преследват втората си титла срещу актуалния носител на трофея Аржентина.
„Ще бъде различно. Нямаме големи очаквания за състезанието този уикенд“, каза двукратният световен шампион Алонсо пред репортерите в Белгия.
„Честно казано, основният фокус в неделя ще бъде да се прибера у дома и да гледам мача. Ще бъде трудно, защото летим обратно към дома. Така че може би отново в неделя второто полувреме ще бъде моментът, в който ще гледам мача. А първото полувреме просто ще го пропусна“, добави двукратният шампион.
Финалът е насрочен за 22:00 часа българско време, а състезанието от Формула 1 започва в 16:00 часа. Аржентинецът Франко Колапинто, който се състезава за Aлпин и испанецът Карлос Сайнц в Уилямс ще се сблъскат с подобни проблеми.
„Определено ще бъда много по-нервен за мача, отколкото за състезанието. Вчера на полуфинала срещу Англия се забавлявахме много, много страдахме. Но ако не страдаш ни най-малко, не си аржентинец. Това беше един от онези мачове, в които си наистина нервен, но след това празнуваш много. Така че беше дълга нощ, но много забавна“, каза Колапинто.
Програма на уикенда за Гран При на Белгия във Формула 1Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages