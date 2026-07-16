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  3. Юноша подписа договор с Дунав (Русе)

Юноша подписа договор с Дунав (Русе)

  • 16 юли 2026 | 17:50
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Юноша подписа договор с Дунав (Русе)

Дунав (Русе) подписа тригодишен договор със своя юноша Стефан Стефанов. Роден в Русе и израснал в школата на клуба, Чечо е доказателство, че когато вярваш в себе си, работиш упорито и проявяваш постоянство, получаваш своя шанс.

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"Историята на Чечо е послание към всяко дете в академията на Дунав – мечтите се сбъдват, когато зад тях стоят труд, дисциплина и търпение.

За Дунав няма нищо по-ценно от това момчета, израснали в Русе, да бъдат част от представителния отбор на клуба. Това е най-голямата награда за всички треньори и хора, които всеки ден работят за развитието на младите футболисти", написаха "драконите".

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