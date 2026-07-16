Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Варна)
  3. Спартак (Варна) взе под наем унгарски халф

Спартак (Варна) взе под наем унгарски халф

  • 16 юли 2026 | 17:39
  • 386
  • 0
Спартак (Варна) взе под наем унгарски халф

Спартак (Варна) привлече под наем унгарския полузащитник Самуел Майор. 24-годишният дефанзивен полузащитник е собственост на МТК Будапеща, а последно защитаваше цветовете на румънския Търгу Муреш.

Алекс Илиев остава шеф на Спартак (Варна)
Алекс Илиев остава шеф на Спартак (Варна)

Майор е преминал през академията на РБ Залцбург, с която печели титлите в австрийските първенства до 16 и до 18 години, както и записва участия в Младежката Шампионска лига. В професионалната си кариера е носил екипите на Лиферинг, Адмира Вакер, Дебрецен, Печ, Козармишлени и Търгу Муреш. Халфът е преминал през всички юношески национални формации на Унгария, като има участия и за националния отбор до 21 години.

"Пожелаваме на Самуел Майор здраве, успешен сезон и много поводи за радост със синьо-белия екип!", написаха от клуба.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Веласкес: Влизаме със същото желание и страст, както и миналата година

Веласкес: Влизаме със същото желание и страст, както и миналата година

  • 16 юли 2026 | 16:12
  • 12312
  • 27
Левски отново открива сезона срещу Дунав – историята е в полза на столичани

Левски отново открива сезона срещу Дунав – историята е в полза на столичани

  • 16 юли 2026 | 15:15
  • 2560
  • 1
Промяна в контролата Черноморец (Балчик) - Фратрия

Промяна в контролата Черноморец (Балчик) - Фратрия

  • 16 юли 2026 | 15:09
  • 501
  • 0
Левски обяви датите и часовете на мачовете с Университатя (Крайова)

Левски обяви датите и часовете на мачовете с Университатя (Крайова)

  • 16 юли 2026 | 14:07
  • 3015
  • 0
Мачът между Левски и Борац на "Герена" е най-посетеният от първия кръг в ШЛ

Мачът между Левски и Борац на "Герена" е най-посетеният от първия кръг в ШЛ

  • 16 юли 2026 | 13:58
  • 1353
  • 6
Дунав (Русе) привлече сръбски халф

Дунав (Русе) привлече сръбски халф

  • 16 юли 2026 | 13:39
  • 781
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Трансфер на Лудогорец за 1,5 млн. предизвика “земетресение” по света, може да се окаже първа стъпка към мира

Трансфер на Лудогорец за 1,5 млн. предизвика “земетресение” по света, може да се окаже първа стъпка към мира

  • 16 юли 2026 | 17:52
  • 11187
  • 13
Веласкес: Влизаме със същото желание и страст, както и миналата година

Веласкес: Влизаме със същото желание и страст, както и миналата година

  • 16 юли 2026 | 16:12
  • 12312
  • 27
Дери почервенява

Дери почервенява

  • 16 юли 2026 | 16:05
  • 11336
  • 60
Националите с добър жребий за следващата крачка към ЕвроБаскет 2029

Националите с добър жребий за следващата крачка към ЕвроБаскет 2029

  • 16 юли 2026 | 13:51
  • 9341
  • 11
Меси посвети успеха над Англия на Марадона и отсече: Тази Аржентина може всичко, най-добрите сме, харесва ли ви или не

Меси посвети успеха над Англия на Марадона и отсече: Тази Аржентина може всичко, най-добрите сме, харесва ли ви или не

  • 16 юли 2026 | 08:53
  • 27059
  • 97
Какво наказание очаква Аржентина заради политическата провокация за Фолкландските острови?

Какво наказание очаква Аржентина заради политическата провокация за Фолкландските острови?

  • 16 юли 2026 | 11:44
  • 16880
  • 38