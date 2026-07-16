Спартак (Варна) взе под наем унгарски халф

Спартак (Варна) привлече под наем унгарския полузащитник Самуел Майор. 24-годишният дефанзивен полузащитник е собственост на МТК Будапеща, а последно защитаваше цветовете на румънския Търгу Муреш.

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Майор е преминал през академията на РБ Залцбург, с която печели титлите в австрийските първенства до 16 и до 18 години, както и записва участия в Младежката Шампионска лига. В професионалната си кариера е носил екипите на Лиферинг, Адмира Вакер, Дебрецен, Печ, Козармишлени и Търгу Муреш. Халфът е преминал през всички юношески национални формации на Унгария, като има участия и за националния отбор до 21 години.

"Пожелаваме на Самуел Майор здраве, успешен сезон и много поводи за радост със синьо-белия екип!", написаха от клуба.

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