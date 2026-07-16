Ернан Креспо поема мексикански елитен клуб

Аржентинската футболна легенда Ернан Креспо ще бъде новият старши треньор на мексиканския клуб Атлас (Гуадалахара), съобщaва трансферният експерт Фабрицио Романо.

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51-годишният бивш нападател на Парма, Лацио и Челси ще подпише договор до 2028 година. За последно той работи в бразилския Сао Пауло, с който спечели Кампеонато Паулиста през 2021 година.

🚨🇲🇽 Hernán Crespo to sign for Atlas, deal done and here we go! Contract until 2028, announcement soon.



Crespo won already 6 titles as manager and takes on a very ambitious project that is being heavily backed at all levels. pic.twitter.com/XzAovVoqLk — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 16, 2026

В треньорската си кариера, която започва през 2014 година, бившият нападател е водил още примаверата на Парма и Модена в Италия, Банфийлд и Дефенса и Хустисия в Аржентина, Ал Духаил в Катар и Ал Аин в Обединените арабски емирства. С тях той е спечелил общо шест трофея, като сред най-значимите са Копа Судамерикана с Дефенса и Хустисия и Азиатската шампионска лига с Ал Аин.

В Атлас Креспо ще замени сънародника си Диего Кока, който бе уволнен след по-малко от година на треньорския пост.

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