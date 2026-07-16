Ернан Креспо поема мексикански елитен клуб

Аржентинската футболна легенда Ернан Креспо ще бъде новият старши треньор на мексиканския клуб Атлас (Гуадалахара), съобщaва трансферният експерт Фабрицио Романо.
Бразилски гранд се раздели с Креспо
51-годишният бивш нападател на Парма, Лацио и Челси ще подпише договор до 2028 година. За последно той работи в бразилския Сао Пауло, с който спечели Кампеонато Паулиста през 2021 година.
В треньорската си кариера, която започва през 2014 година, бившият нападател е водил още примаверата на Парма и Модена в Италия, Банфийлд и Дефенса и Хустисия в Аржентина, Ал Духаил в Катар и Ал Аин в Обединените арабски емирства. С тях той е спечелил общо шест трофея, като сред най-значимите са Копа Судамерикана с Дефенса и Хустисия и Азиатската шампионска лига с Ал Аин.
В Атлас Креспо ще замени сънародника си Диего Кока, който бе уволнен след по-малко от година на треньорския пост.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google