Левандовски обясни защо не продължи да играе в Европа

Нападателят Роберт Левандовски официално беше представен пред американските медии като футболист на Чикаго Файър. На своята пресконференция полякът призна, че не би могъл да играе в друг европейски клуб след Барселона, и приветства преместването си в САЩ.

Официално: Левандовски подписа с Чикаго Файър

„Не можех да се представя в друг клуб, освен в Барселона, и ето защо със семейството ми знаехме, че следващата ми стъпка ще бъде извън Европа. Разбира се, за нас не е лесно да се преместим от Европа в САЩ, но, от друга страна, ние сме много развълнувани. Естествено, нашият живот ще се промени, но това е ново преживяване. Надявам се, че за мен и за моето семейство това ще бъде нова, приятна и красива глава от нашия живот. Когато започнах да разпитвам не само за МЛС, но също така за града и клуба, казаха ми, че тук е невероятно. Не става въпрос само за клуба и тренировките, но и за живота като цяло, така че и за семейството ми е страхотно.

❗️Robert Lewandowski: "My time at Barcelona had come to an end, and after that, I didn't want to continue in Europe."



"I couldn't imagine myself at another European club that wasn't Barça." pic.twitter.com/LrqtLDUVtv — Barça Universal (@BarcaUniversal) July 15, 2026

Виждам потенциала да печеля трофеи с новия ми клуб. И съм много, много, много щастлив, защото това е нова стъпка в моя живот. Но се надявам, че ще ѝ се наслаждаваме много. Със старите щаб и играчи можем не само да печелим мачове, но и трофеи. Сега сме в добра позиция, но, разбира се, трябва да се трудим усърдно. Надявам се след края на сезона да се радваме много на постигнатото.

🚨 Robert Lewandowski 🇵🇱 during his presentation with Chicago :



“ I DON'T KNOW WHY YOU SAY SOCCER INSTEAD OF FOOTBALL. 😭⚽️



It's FOOTball, not with the hands, but whatever.” pic.twitter.com/VAfKVrCo0b — Kalshi Footy (@KalshiFooty) July 15, 2026

На моята възраст е малко по-лесно да смениш своя клуб, защото знам, че понякога трябва да бъда търпелив с всичко, което се случва около мен на и извън терена. Разбира се, ако животът ти е подреден, но отново настъпва промяна извън комфортната ти зона, която води до нови неща, тя изисква време. Естествено, не бива да забравям, че главният фокус винаги трябва да бъде върху терена. Но също така е по-лесно да играеш най-добрия си футбол, ако всичко извън него е подредено и можеш да му се наслаждаваш“, заяви Левандовски, който също така се пошегува с американците заради това, че наричат футбола „сокър“.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages