Божидар Саръбоюков - българинът, който пренаписва историята

Българската лека атлетика преживява своя нов златен век в сектора за скок на дължина. Божидар Саръбоюков, 21-годишният талант от Харманли, не просто побеждава световни шампиони, но и методично навлиза в територии, запазени за най-големите легенди в историята на спорта. На 14 юли 2026 г., по време на Мемориалния турнир "Йорданка Аризанова“ в Пловдив, Саръбоюков взриви публиката с нов национален рекорд от 8.49 метра (+1.3 м/сек). Това постижение е поредното доказателство, че българинът вече е част от елитния клуб на европейските атлети, преминавали границата от 8.45 метра.

Блестящ Саръбоюков с нов рекорд, “докосна” границата от 8.50 м

Границата от 8.45 метра в скока на дължина винаги е била лакмус за изключителна класа в Европа. В исторически план малцина са атлетите от Стария континент, които са успявали да прескочат това разстояние. На върха в тази класация остава недостижимият Роберт Емиян (СССР/Армения) с неговия европейски рекорд от 8.86 метра, поставен през далечната 1987 г. В модерната ера властелинът е Милтиадис Тентоглу от Гърция, който има личен рекорд от 8.65 метра.

Саръбоюков след рекорда: Господ гледа и трудът се отплаща

Със своите 8.49 метра от Пловдив и 8.45 метра в зала (постигнати в Белград на 11 февруари 2026 г.), Саръбоюков вече стои рамо до рамо с имена като Александър Менков (8.56 м), Луц Домбровски (8.54 м), Яго Ламела (8.53 м) и Симон Ехамер (8.51 м). Той изравни и легендарния резултат на Ненад Стекич от 1975 г. (8.45 м), който десетилетия наред беше еталон за европейско качество.

Сезонът на големия пробив

2026 година се очертава като историческа за възпитаника на Димитър Карамфилов. Преди рекордния скок в Пловдив, Божидар записа серия от впечатляващи резултати на международната сцена. В началото на юни той постигна историческа победа в Диамантената лига в Рим, където с 8.26 метра успя да победи олимпийския и световен шампион Милтиадис Тентоглу. Формата му бе потвърдена и от подиумите в Шанхай (второ място с 8.07 м) и Сямън (трето място с 8.29 м), както и от балканската титла в Белград с рекорд на шампионатите от 8.42 метра.

Саръбоюков демонстрира невероятна стабилност, като в Пловдив записа общо шест опита над 8 метра в едно състезание – постижение, което е рядкост дори за най-добрите в света. Само десет дни преди националния рекорд от 8.49 м, той бе поставил друг рекорд на открито от 8.36 м по време на Диамантената лига в Монако.

С поглед към предстоящото Европейско първенство в Бирмингам и мечтата за медал от Олимпийските игри в Лос Анджелис, Божидар Саръбоюков вече не е просто претендент. Той е един от „господарите на пясъка“ в Европа, а границата от 8.50 метра изглежда само като следващата спирка в неговия полет към вечността.

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Снимки: Startphoto