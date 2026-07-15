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Каляри привлече халф, който има 10 мача за Англия

  • 15 юли 2026 | 12:37
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Каляри привлече халф, който има 10 мача за Англия

Италианският Каляри обяви привличането на полузащитника Хари Уинкс от Лестър Сити. 30-годишният англичанин подписва договор за две години с тима от остров Сардиния, но трансферната сума, която е заплатена за него, не беше обявена. Уинкс, който през 2018-а беше сравнен от тогавашния мениджър на Тотнъм Маурисио Почетино с испанските легенди Шави и Андрес Иниеста, претърпя спад в кариерата си и през 2022 година напусна състава на "шпорите". Той прекара един сезон под наем в Сампдория, преди да се завърне в родината си с втородивизионния Лестър Сити, където игра през последните три кампании.

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След изпадането на "лисиците" в третото ниво на английския футбол, обаче, халфът няма да остане в редиците на мениджъра Ръсел Мартин и вместо това ще носи екипа на Каляри. Хари Уинкс има 150 мача във Висшата лига за Тотнъм и Лестър, в които е отбелязал два гола, както и 24 участия в Шампионската лига с лондончани между 2016 и 2020 година, включително загубен финал срещу Ливърпул през 2019-а. През 2024-та той спечели Чемпиъншип с Лестър и се завърна в елита, но след две поредни изпадания отборът вече се намира в третото ниво на английската футболна пирамида.

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Снимки: Gettyimages

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