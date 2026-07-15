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Трудна победа за Дуплантис при завръщането в Будапеща, Тентоглу №1 в скока на дължина

  • 15 юли 2026 | 10:47
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Трудна победа за Дуплантис при завръщането в Будапеща, Тентоглу №1 в скока на дължина

Арманд Дуплантис се завърна на турнира “Ищван Дюлай” в Будапеща, където миналата година постави световен рекорд от 6.29 м, и трябваше да се потруди за победата в силната надпревара в овчарския скок за мъже.

Шестима атлети все още се състезаваха при височина от 6.00 м, като трима от тях – Къртис Маршал, Емануил Каралис и Сондре Гутормсен – бяха преодолели 5.90 м. Дуплантис направи фал при първия си опит на 6.00 м, преди Маршал да стане първият, който премина височината. За него това бе първи успешен опит на открито, след като два пъти бе постигал тази височина в зала. Това беше и 300-ият скок над шест метра в историята.

Дуплантис отговори, като преодоля 6.00 м от втория си опит, за да поведе, след което затвърди преднината си с успешен първи опит на 6.07 м. Маршал опита тази височина, но не успя, и с осигурената победа Дуплантис вдигна летвата на 6.32 м. Този път опитът му бе неуспешен, но шведският световен рекордьор вече има 136 успешни скока на 6.00 м или повече.

Олимпийската шампионка Масай Ръсел спечели бягането на 100 метра с препятствия при жените с 12.33 (-0.4 м/с), оглавявайки изцяло американски подиум пред Райния Джоунс (12.47) и Алайша Джонсън (12.49).

Олимпийската шампионка Джулиън Алфред постигна убедителна победа в спринта на 100 метра при жените, записвайки време от 10.87 секунди (-0.3 м/с). Тя изпревари Тина Клейтън от Ямайка, която финишира за 10.97. Това беше първият им сблъсък след Световното първенство през 2025 г., където Клейтън спечели сребро пред Алфред. Многократната олимпийска златна медалистка Илейн Томпсън-Хера остана четвърта с време 11.04.

В скока на дължина при мъжете олимпийският шампион Милтиадис Тентоглу подобряваше представянето си с всеки опит и в последния кръг постигна победните 8.31 метра. С този резултат той надделя над Анвар Анваров, който записа 8.12 метра.

Световната сребърна медалистка Джазмин Джоунс направи уверено бягане, за да спечели на 400 метра с препятствия при жените с време 52.91. С това тя подобри най-доброто си постижение за сезона с цяла секунда и стана третата жена тази година, слязла под 53 секунди. Рушел Клейтън завърши на второ място с 53.34.

Музала Самуконга от Замбия спечели на 400 метра при мъжете с най-добро постижение за сезона от 44.02. Това е най-бързото му бягане от август 2024 г., месецът, в който спечели олимпийски бронз. Атила Молнар остана втори с 44.51, съвсем близо до унгарския рекорд от 44.47, който постави в Монако миналата седмица.

Ясин Хсин се наложи в заключителните метри, за да спечели на 200 метра при мъжете с 19.92, което е петият му марокански рекорд на тази дистанция през 2026 г. Времето е и нов арабски рекорд. Маканакайше Чарамба от Зимбабве завърши втори с 20.09, докато Гари Кард се класира пети с 20.28, превръщайки се във втория най-бърз ямайски атлет до 20 години в историята след Юсейн Болт.

Двукратният световен медалист от Италия Леонардо Фабри беше единственият състезател, който премина границата от 22 метра в тласкането на гюле, печелейки с резултат 22.04 м.

Световният сребърен медалист от Алжир Джамел Седжати излезе начело в последните 40 метра, за да спечели на 800 метра при мъжете с 1:43.19 в първото си състезание на тази дистанция за годината. Лабан Чепквони, който постави рекорда на турнира миналата година, този път остана втори с 1:43.54.

В други дисциплини Аби Колдуел поведе двойна австралийска победа на 1500 метра при жените, финиширайки за 4:01.79 пред Клаудия Холингсуърт, която записа 4:02.09. Матю Кипчумба Кипсанг спечели на 3000 метра при мъжете със 7:31.90, а Емануел Есеме от Камерун триумфира на 100 метра при мъжете с 9.99, изпреварвайки Абдул-Рашийд Самину, който постигна 10.01.

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Снимки: Gettyimages

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