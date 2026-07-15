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Кацберг и Томас сред рекордьорите на турнира в Будапеща

  • 15 юли 2026 | 10:34
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Кацберг и Томас сред рекордьорите на турнира в Будапеща

Итън Кацберг постигна нов впечатляващ резултат в хвърлянето на чук на турнира “Ищван Дюлай” в Будапеща вчера, печелейки с най-добър резултат в света за сезона и рекорд на турнира от 83.64 метра.

Световният и олимпийски шампион започна с 82.47 м, което щеше да е достатъчно за победата, след което подобри постижението си до 83.55 м в третия кръг и 83.64 м в петия. Германецът Мерлин Хумел завърши втори с 81.74 м, а Бенце Халаш трети с 81.65 м, повтаряйки подиума от Световното първенство през 2025 г.

Кацберг също така си отмъсти за загубата от миналогодишния турнир, когато Халаш спечели, и подобри рекорда на унгареца от 83.18 м.

Габи Томас преодоля сравнително слаб старт, за да спечели 200-метровата дистанция при жените с рекорд на турнира от 21.83 секунди. Кайла Уайт поведе в началото, но олимпийската шампионка Томас използва характерния си силен финален спринт, за да изпревари своята сънародничка от САЩ. Уайт бе възнаградена с личен рекорд от 21.92 на второ място – първото ѝ бягане под 22 секунди.

Бягането на 400 метра с препятствия за мъже предложи една от най-оспорваните надпревари на вечерта. Матеус Лима излезе от последния завой с лека преднина, но беше настигнат от преследващата го тройка. Емил Агиекум разпредели най-добре силите си и спечели с рекорд на турнира от 47.58, доближавайки се само на 0.10 секунди от дългогодишния германски рекорд на Харалд Шмид от 1982 г. Тревър Басит беше втори с 47.59, малко пред сънародника си Кейлъб Дийн (47.62), а Лима остана четвърти с 47.74. Първите шестима финишираха с времена под предишния рекорд на турнира от 48.35.

Елинор Патерсън изравни най-доброто си постижение за сезона, за да спечели висококачествената надпревара в скока на височина при жените с 2.00 м. Световната шампионка от 2022 г. победи сънародничката си Никола Олислагерс, която преодоля 1.98 м. Двете бяха с равни резултати до 2.00 м, които Патерсън премина от първи опит.

В една страхотна вечер за австралийските скачачи, олимпийската шампионка Нина Кенеди спечели овчарския скок при жените след по-малко опити пред Илайза Маккартни. И двете преодоляха рекордните за турнира 4.80 м, след което решиха да не продължават.

Нов рекорд на турнира имаше и на 1500 метра за мъже, където Фануел Коеч изпревари на финалната линия своя сънародник и също тийнейджър Дансон Киплангат. Коеч, световен рекордьор за юноши под 20 години, спечели първото си международно състезание за 2026 г. с време 3:31.09, само с 0.01 секунди пред Киплангат.

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Снимки: Gettyimages

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