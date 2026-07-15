Тарп потвърди световния си рекорд с впечатляващо бягане в Будапеща

Джа'Кобе Тарп затвърди статута си на новата сила в спринтовите препятствия със зашеметяваща победа на 110 метра с препятствия. Той постигна време от 12.85 секунди (-0.4 м/с) на мемориала "Ищван Дюлай“ – последната среща от златния континентален тур на Световната атлетика за 2026 г., проведена вчера в Будапеща.

Американският атлет, който изненадващо постави световен рекорд от 12.75 секунди на полуфиналите на шампионата на Националната колежанска атлетическа асоциация миналия месец, записа петото най-бързо бягане в историята в унгарската столица. Представянето му подсказа, че тепърва предстоят още по-силни резултати.

Тарп спечели с преднина от 0.16 секунди, като дори леко намали темпото преди финала, карайки някои от най-добрите хърделисти в света да изглеждат почти обикновени. Джамал Брит, който редовно записва времена под 13 секунди през сезона, остана далеч на второ място с 13.01, докато световният шампион Кордел Тинч завърши трети с най-добър резултат за сезона от 13.06.

Победата позволи на Тарп да вземе реванш от Брит за загубата си на Диамантената лига в Юджийн, където Брит спечели с 12.86 срещу 12.91 на Тарп. Състезанието в Будапеща бе четвъртото поредно за Тарп с време под 13 секунди – серия, започнала със световния му рекорд на полуфиналите на колежанското първенство и продължила с победата му на финала на този форум с 12.90.

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Снимки: Gettyimages