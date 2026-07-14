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Първо интервю на Обрадович след завръщането му в Панатинайкос: Чувствам се, сякаш никога не съм си тръгвал

  • 14 юли 2026 | 18:43
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Първо интервю на Обрадович след завръщането му в Панатинайкос: Чувствам се, сякаш никога не съм си тръгвал

Желко Обрадович отново ще води Панатинайкос от следващия сезон, завръщайки се в клуба след 14 години. За първи път след завръщането си сред „зелените“, известният треньор даде интервю, в което говори за редица актуални теми.

През изминалите дни Желко Обрадович пребиваваше в Атина не само в ролята си на треньор на Панатинайкос, но и като лектор на семинара на EHCB (Асоциация на треньорите от Евролигата).

След края на семинара, най-титулуваният европейски специалист говори пред „OnSports“ и даде първото си интервю след завръщането си начело на „зелените“.

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За начало той говори за ситуацията в европейския баскетбол и напредъка на Евролигата през последните години.

"Очевидно е, че всички харесват нивото на Евролигата. Цифрите растат, интересно е, всеки мач е важен. Хората от баскетбола просто трябва да подредят всичко – имаме различни правила в зависимост от състезанието. Всичко е възможно, ако има желание."

Обрадович е треньор повече от 35 години, а сега сравни днешния баскетбол с този отпреди 20-30 години. Както сам подчертава, нищо вече не е същото.

"Баскетболът се променя, трябва всеки ден, когато се събудиш, да напредваш и да се адаптираш. Сега е 2026 г., не може да бъде същото като преди 20-30 години. Абсолютно различен е броят на мачовете, по-малко време за тренировки, към това трябва да се адаптираш. Някога подготовката траеше два месеца, сега месец. Не е лесно. Имаме различни състезания – европейски, домакински, купи, Суперкупа, национални отбори… Не е лесно за играчите винаги да имат мотивация. Трябва да им помогнем."

Обрадович разказа и за завръщането си в Панатинайкос, което зарадва феновете на гръцкия гранд.

Също така, Желко сподели, че е имал труден период, когато е напуснал Партизан.

"Срещнах се с Димитрис Янакопулос, разговаряхме и реших да дойда. Негова е заслугата. Не бях тук 14 години, но винаги съм имал страхотни отношения с хората. Беше труден период, след като напуснах Партизан, това е моят клуб. Но усещането тук е страхотно. Виждам, че всички са готови да направят всичко, за да ни е добре. По-важно от всичко е да поддържаме атмосфера на голямо уважение помежду си. Особено между играчите, защото те са най-важни."

Той обясни и как са протекли преговорите с Панатинайкос.

"Казах на моя агент, който преди всичко ми е приятел, още през ноември, че не искам да чувам нищо за нова работа до юни. Така и стана. След това се срещнах с Димитрис, говорихме… Разбира се, помогна това, че бях тук 13 години. Никога не съм си тръгвал."

Обрадович отговори и на въпроса дали някога е мислил, че ще се върне в ПАО.

"Никога не мисля така. Бях много щастлив в Партизан. След това взимаш решение и живееш с него."

Той разкри, че Панатинайкос има отлична организация и че целите на клуба винаги са най-високи.

"Панатинайкос има страхотна организация. Сега е на върхово ниво. Това е много важно за следващата стъпка. Преди там бяха трима братя, винаги до мен, отнасяха се с мен като с член на семейството. Знам, че Димитрис през всичките години се е опитвал да поддържа Панатинайкос на върха. ОАКА е абсолютно различна благодарение на него и неговия екип."

През последните седмици Панатинайкос се подсили във всички аспекти – не само на терена, но и на пейката и в организацията, с връщането на Димитрис Диамантидис и Майк Батист.

"Диамантидис, Алвертис и за мен Бодирога, представляват тримата най-велики баскетболисти в историята на Панатинайкос. Що се отнася до Батист, той миналата година работеше в Торонто, където главен е Дарко Раякович, отличен треньор и още по-добър човек. Плюс това е от моя град, Чачак. Имаме контакт и знам, че Майк имаше голямо желание да бъде тук."

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