Желко Обрадович ще има най-скъпата петица в историята на Евролигата

Отборът на Панатинайкос за следващия сезон, който ще бъде воден от Желко Обрадович, бавно се окомплектова, а вече е ясно, че сръбският треньор ще разполага с най-скъпата петица в историята на Евролигата.

Панатинайкос свърши страхотна работа това лято, след като 14 години по-късно осигури завръщането на Желко Обрадович начело на „зелените“. Димитрис Янакопулос се погрижи да осигури на трофейния стратег както отличен бюджет, така и страхотни играчи.



По-точно, най-скъпата петица в историята на Евролигата, която беше допълнително подсилена това лято с привличането на Исак Бонга и Гершон Ябуселе.

Така петимата най-скъпи играчи на Панатинайкос ще печелят над 18 000 000 евро, което е немислимо за европейските стандарти. Това допълнително показва напредъка и инвестирането на все повече средства в европейския баскетбол, както и факта, че ПАО атакува завръщане на върха в Европа.



Кендрик Нън и Найджъл Хейс-Дейвис покриват половината от тази сума с по 4 500 000 евро годишно, докато Гершон Ябуселе, който пристигна след престой в НБА, ще печели 4 000 000 евро.



Матиас Лесор е най-скъпоплатеният център със заплата от 2 700 000 евро, докато идеалната петица се допълва от Исак Бонга, който ще получава 2 200 000 евро в Атина. Когато всичко се събере, сумата е около 18 милиона долара.

За сравнение, втората най-скъпа стартова петица ще има Апоел Тел Авив със сума от около 16 милиона евро, от които 4 700 000 отиват при Василие Мицич. Олимпиакос е на около 13 милиона, докато Реал е малко под десет.

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