Полша е изправена пред ултиматум: Може да загуби домакинството на Световното по волейбол

Светкавични промени настъпиха във волейбола, след като Международният олимпийски комитет обяви решението си относно участието на руски спортисти на Олимпийските игри през 2028 г. На Международната волейболна федерация (ФИВБ) ѝ беше нужно по-малко от денонощие, за да възстанови Русия в своята ранглиста и да позволи на страната да участва в най-големите световни събития.

„Това решение на ФИВБ ни засяга дори още повече, защото догодина страната ни е домакин на Световното първенство. Руснаците би трябвало да участват в него. Не мога да си го представя от гледна точка на логистиката и сигурността“, коментира журналистката от „Пшегльонд Спортови Онет“ Едита Ковалчик в предаването „Мисия Волейбол“.

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„Истината е болезнена – човекът вече не е важен. Говорим за него само като за таблица в Ексел. Нищо не се е променило от четири години насам. Имаме пълномащабна война в Украйна. Не знам как административно Себастиан Швидерски, като президент на федерацията и човек, отговорен за организацията на Световното първенство, ще отиде при министрите, за да получи разрешение за влизане на руския национален отбор в Полша. Нека ФИВБ, като инициатор на това прекрасно творение, да организира група с Израел, Иран, САЩ, Русия, Украйна и Полша. Тогава всичко ще е пълно“, заяви остро експертът на „Пшегльонд Спортови Онет“ и бивш световен вицешампион Лукаш Каджевич.

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Световното първенство е насрочено за септември 2027 г., а Полша е единственият му организатор, така че няма възможност руснаците да играят на друго място. „Себастиан Швидерски каза едно важно нещо: „Кой ще поеме отговорност за това, защото аз не възнамерявам?“. Помним какво се случи през 2014 г., когато Алексей Спиридонов показваше жестове на стрелба с пушка към полските фенове. Днес за опасна ситуация в залата е достатъчен и най-малкият жест“, отбеляза Ковалчик.

„Не знам дали това ще се случи „три минути преди първия мач“, но смятам за много вероятен сценарий поставянето на ултиматум. Като поляци ще бъдем изправени до стената – или пускате руснаците, или губите Световното първенство“, добавя тя.

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