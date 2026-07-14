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  3. Радостин Стойчев остава начело на Халкбанк

Радостин Стойчев остава начело на Халкбанк

  • 14 юли 2026 | 12:45
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Мъжкият волейболен отбор на Халкбанк обяви, че продължава сътрудничеството си със старши треньора Радостин Стойчев и през новия сезон.

Българският специалист, който пое тима през изминалия сезон, ще остане начело на „синьо-белите“ и за предстоящата кампания.

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Стойчев вече работи по селекцията за новия сезон и ще подготвя отбора, заедно с треньорския си щаб и състезателите, за постигането на новите цели.

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От клуба пожелават успехи на своя старши треньор Радостин Стойчев през новия сезон.

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