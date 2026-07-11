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Матей Казийски остава в Халкбанк

  • 11 юли 2026 | 13:49
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Волейболният отбор на Халкбанк обяви, че е подновил договора на опитния си посрещач Матей Казийски като част от селекцията за новия сезон.

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Казийски, който е едно от най-значимите имена в световния волейбол, ще продължи да се състезава със синьо-белия екип и през следващия сезон, допринасяйки със своя опит, лидерски качества и влияние на игрището.

От клуба изразиха увереност, че с опита и професионализма си Матей Казийски ще продължи да има важен принос за отбора, и му пожелаха сезон, изпълнен с успехи с фланелката на Халкбанк.

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