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ЦСКА иска 1 млн. евро за Фаетон

  • 14 юли 2026 | 09:31
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ЦСКА иска 1 млн. евро за Фаетон

Ръководството на ЦСКА е поставило цена от 1 милион евро на нападателя Матиас Фаетон, когото се опитва да продаде. Както е известно, това лято националът на Гваделупа се завърна при "армейците" след наем в швейцарския Цюрих, който пък не пожела да откупи правата му най-вече заради няколко скандални ситуации, свързани със съотборници и треньор.

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Играчът обаче е обявил, че не иска да остава в ЦСКА. Желанието на 26-годишния нападател е да бъде трансфериран, въпреки че старши треньорът Христо Янев е държал той да остане, твърди "Тема Спорт". Двамата са провели разговор, но Фаетон е бил непреклонен. Поради тази причина клубът не картотекира нападателя за мачовете от Лига Европа.

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Ако от ЦСКА не намерят кой да плати въпросните 1 милион евро, най-вероятно ще намалят исканата за правата на играча сума. "Червените" платиха 1.5 милиона евро на Гренобъл за привличане на крилото. Матиас Фаетон има договор с "армейците" за още една година - до лятото на 2027-а. Tой пристигна в Борисовата градина преди 3 лета, но така и не успя да се утвърди в отбора.

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