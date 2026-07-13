Свързват Питас със завръщане в Кипър

Нападателят на ЦСКА Йоанис Питас е сред имената, свързвани с трансфер в Омония (Никозия). Старши треньор на кипърския гранд е Хенинг Берг, с когото играчът на "армейците" вече е работил в АИК. Както е известно, 30-годишният офанзивен футболист отбеляза две от попаденията при успеха с 3:2 над Дери Сити в първия двубой от квалификациите за Лига Европа.

"Йоанис Питас е футболист, който всеки отбор би искал да има в състава си. Той е качествен играч, познава отлично позицията на централния нападател и във всички отбори, в които е играл (Аполон, АИК, ЦСКА), е имал успешна кариера. Със сигурност той е име, което ще привлече вниманието през този трансферен прозорец.

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Въпреки че кипърският национал има договор с ЦСКА до 2028 г., той не затваря вратата за евентуално завръщане в родината си. Самият играч обаче иска да намери добра възможност, за да напусне България.

Една такава възможност е Омония, който ще участва в Шампионската лига и носи тежестта на шампионската титла. 30-годишният нападател не оставя безразличен и отбора на Омония. Според информация на "СПОРТТАЙМ", той е футболист, когото Хенинг Берг иска в състава си. Двамата се познават отлично от съвместния им престой в АИК.

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Под ръководството на норвежкия треньор Питас отбеляза 19 гола в 31 мача. Двамата познават добре изискванията си един към друг и адаптацията му в случай на трансфер при "детелините" би била повече от лесна", пише местното издание "СПОРТТАЙМ".

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