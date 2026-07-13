Винко Маринович: Левски е добър отбор, но ние също имаме своите качества, за да продължим напред

Старши треньорът на Борац (Баня Лука) Винко Маринович сподели очакванията си преди утрешния реванш срещу Левски от първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Наставникът отбеляза силните страни на "сините", но според него отборът му също има своите качества, за да продължи в следващия кръг на най-престижния европейски клубен турнир.

"Първият мач завърши при равенство - 1:1. Получи се отворен двубой. Още при жребия знаехме, че Левски е качествен отбор. Анализирали сме добре играта им. В първата среща и двата тима имаха своите положения. Резултатът е такъв, какъвто е. Ние също имаме своите качества, за да можем да продължим в следващия кръг.

Ще играят само футболистите, които са в най-добро здравословно състояние. Това, което демонстрирахме през първото полувреме в първия мач, да бъде отново показано.

Левски разполага с качествени играчи, особено във фаза атака. Силни са в ситуации един на един. Важно е как ние, като отбор, ще изиграем срещата. Наясно сме, че ни чака тежък мач утре. Трябва да предложим добра отборна игра. В противен случай няма да можеш да достигнеш следващия кръг в Шампионска лига.

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Наясно сме какво означава Левски за привържениците му. Ще има натиск от тяхна страна. Ние сме се подготвили добре. Знаем какво искаме и ще се опитаме да го демонстрираме в утрешния ден.

Далибор Драгич е мой приятел, играли сме заедно. Когато Левски беше изтеглен като наш съперник в жребия, той ни каза за тази атмосфера на домакинските им мачове. Добре съм запознат с това, което ни очаква утре", каза Маринович.

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Снимки: Startphoto