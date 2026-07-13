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Вратарят на Борац: Дошли сме да се борим и да търсим победата

  • 13 юли 2026 | 20:25
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Вратарят на Борац (Баня Лука) Никола Четкович говори на официалната пресконференция преди утрешния реванш с Левски. Двата тима се изправят един срещу друг на “Герена” от 20:30 часа в мач от първия квалификационен кръг на Шампионска лига.

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“Ние сме дошли тук да се борим, да търсим победата и това трябва да го видим в утрешния мач. Имаме опит във важни европейски мачове. Надявам се това да се покаже. Ако играем като отбор, ще постигнем резултат, който ни задоволява.

Завърнах се след дълга пауза. Радвах се, че имах възможност да пазя. Важното е, че всички сме здрави. Трябва да използваме максимално своите позитиви. Видяхме какво може Левски. Всички са наясно колко обичан е отборът на Борац. Феновете винаги са зад нас и вярвам, че този път също ще дадат най-доброто от себе си”, заяви Четкович.

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