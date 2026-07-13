Ларкин за раздялата с Ефес: Чувствах се така, сякаш не ме ценят

Шейн Ларкин прекара осем години в Ефес и се превърна в една от най-големите легенди на клуба, но това лято нещо се счупи и американският плеймейкър, както сам казва, "трябваше да си тръгне". Въпреки че имаше още две години от договора си, Ларкин "извади" 400 000 евро, за да получи освобождаващ документ и да бъде свободен да подпише с Фенербахче, забивайки по този начин нож в сърцето на феновете на Ефес. Ако това е някаква утеха за тях, като заместник на Ларкин пристигна Майк Джеймс, най-добрият реализатор в историята на Евролигата...

Преди официално да пристигне във Фенербахче, Ларкин направи интересно изявление относно напускането си от Ефес.

Официално: Шейн Ларкин премина във Фенербахче

"Никой не знае защо се случи това. Никой не знае истинската причина. За мен това беше много трудно решение. Бях готов на почти всичко, само и само да не се налага да вземам такова решение. Но се чувствах така, сякаш не ме ценят. Тогава просто се оттегляш, махаш се от пътя на всички, а след това отиваш някъде другаде, само защото са ти дали куп пари и се опитваш там да печелиш и да взимаш титли. За мен това е доста евтино. Аз не съм такъв човек. В началото на следващия сезон ще навърша 34 години. Все още се чувствам добре, все още се наслаждавам на баскетбола. Но осъзнавам, че краят на кариерата ми наближава. Това лято ще работя усилено, за да изиграя най-добрия сезон в живота си. Много съм развълнуван от това, което ме очаква през следващия сезон."

Никой не знае какво не е било наред между Ефес и Ларкин, но проблемът очевидно е съществувал. Както вече споменахме, Ларкин прекара цели осем години в Ефес, донасяйки им две титли от Евролигата, три титли от турското първенство, четири Суперкупи и една Купа на Турция. Освен клубните успехи, Ларкин натрупа и множество индивидуални отличия в Ефес, като вероятно най-значимото е това, което го нареди сред най-важните играчи в Евролигата през последните 25 години.

Въпреки че миналия сезон имаше много, много проблеми с контузии, Фенербахче – към този вече страховит отбор – получава един от най-добрите баскетболисти, които Европа е виждала. Въпреки че навършва 34 години, изглежда, че ще бъде перфектен заместник на Уейд Болдуин, който при Шарунас Ясикевичиус има циментирана роля на стартов плеймейкър.

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