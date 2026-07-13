Официално: Шейн Ларкин премина във Фенербахче

Шейн Ларкин напусна Анадолу Ефес и ще продължи кариерата си във Фенербахче под ръководството на Шарунас Ясикевичус.

Един от най-значимите трансфери в Евролигата това лято вече е официален факт. Шейн Ларкин вече е играч на Фенербахче, подписвайки договор за следващите две години.

Новината, която се носеше в пространството от известно време, най-накрая получи официално потвърждение. След осем години с екипа на Анадолу Ефес, американският гард напуска отбора, с който написа история, но остава в Истанбул.

От новия сезон Ларкин ще носи екипа на Фенербахче, като по този начин ще подсили значително периферията на европейския шампион и ще бъде на разположение на треньора Шарунас Ясикевичус.

Опитният баскетболист оставя зад гърба си забележителна кариера в Анадолу Ефес, с който спечели две титли в Евролигата и се утвърди като един от най-добрите гардове в турнира. Сега той отваря нова глава в кариерата си с амбицията да добави нови успехи с цветовете на Фенербахче.

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