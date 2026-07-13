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Дери Сити продаде над 75% от билетите за реванша с ЦСКА

  • 13 юли 2026 | 15:14
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Слушай на живо: Дери Сити - ЦСКА

От Дери Сити отчетоха сериозен интерес към реванша срещу ЦСКА от първия квалификационен кръг на Лига Европа. Мачът е в четвъртък (16 юли) от 20:30 часа българско време.

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От северноирландския клуб съобщиха, че са продали над 75% от билетите за двубоя на стадион "Райън Макбрайд Брандиуел", чийто капацитет е около 6300 места. Любопитното е, че спортното съоръжение е с ново тревно покритие, което ще дебютира именно в мача срещу "армейците" след три дни.

Отборът на Христо Янев има гол преднина, след като спечели първия сблъсък в София с 3:2. Точни за ЦСКА бяха Йоанис Питас (20', 53') и Бруно Жордао (42').

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