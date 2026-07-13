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Брайтън и Париж ФК се разбраха за трансфер на Диего Копола

  • 13 юли 2026 | 12:39
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Брайтън и Париж ФК се разбраха за трансфер на Диего Копола

Френският футболен клуб Париж ФК се споразумя с английския Брайтън за входящ трансфер на защитника Диего Копола, съобщава Sky Sports. Сделката ще бъде в размер на 20 милиона евро, като 18 от тях са под формата на гарантирано плащане и още 2 милиона са бонуси за представяне. 

Копола е вторият футболист на Брайтън, който през пролетта бе отдаден под наем, а сега напуска за постоянно, като това се случва и с Браян Груда. Германецът всъщност отново ще бъде преотстъпен на РБ Лайциг, но в договора ще има опция за задължителното му закупуване срещу 25-30 милиона евро.

Копола пристигна в Брайтън с трансфер от италианския Верона през миналата година, но изигра само пет мача във Висшата лига. Той ще се завърне във френската столица по желание на новия треньор на отбора Лиъм Росиниър. След осъществяването на трансфера се очаква Брайтън да привлече Лука Вушкович от Тотнъм. Спърс ще получат около 50 милиона паунда. 

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