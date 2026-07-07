Росиниър официално се завърна в Лига 1

Бившият мениджър на Челси Лиъм Росиниър официално бе обявен за треньор на Париж ФК. 41-годишният англичанин си спечели слава с работата си в Страсбург, откъдето лондончани го привлякоха за мениджърската позиция на "Стамфорд Бридж". Той обаче се задържа на тази работа само 107 дни, в които изведе Челси в едва 23 мача. "Сините" го уволниха през април, въпреки че в самото начало на годината подписа договор за шест сезона. Медиите на Острова разкриха тогава, че Челси е изплатил компенсация в размер на 4 милиона паунда на Росиниър.

Той ще замени на поста Антоан Комбуаре, който също не се задържа дълго, след като бе назначен на 22 февруари тази година.

Договорът на Росиниър е до юни 2028 година.

“Лиъм Росиниър съчетава всички качества, които търсехме. Той е модерен треньор, взискателен и доказал способността си да развива както играчите, така и колектива. Освен тактическите му умения, бяхме особено впечатлени от неговите ръководни качества и способността му да обединява екип около ясна визия. Убеден съм, че той притежава всички качества, за да успее в Париж ФК и му желая много успехи в тази нова глава от кариерата му”, заяви спортният директор на клуба Марко Непе.

Антоан Арно, представител на собствениците семейство Арно, добави: “Моето семейство и аз сме много щастливи да приветстваме Лиъм в нашия клуб и да го видим да се завръща в шампионата на Франция. Винаги съм бил съблазняван от неговата философия на играта и от това, което е изградил с отборите си, често съставени от млади играчи. Работейки в тясна връзка със спортния ни директор Марко Непе, той ще може да оформи мъжкия ни отбор, който ще възобнови тренировките след няколко дни. Много играчи изразиха ентусиазма си и ние го споделяме, защото това перфектно илюстрира проекта, който искаме да създадем, за да установим ФК Париж за постоянно в Лига 1 и да напредваме всяка година, както в играта си, така и по отношение на класирането ни“.

“Много съм щастлив, че съм новият треньор на Париж ФК. Нямам търпение и съм развълнуван за предстоящия сезон. Обичам футбола и искам отборът ми да се наслаждава, играейки футбол. Това е фантастичен проект. Надявам се, че мога да се отплатя за доверието”, заяви самият Росиниър.

𝗟𝗶𝗮𝗺 𝗥𝗼𝘀𝗲𝗻𝗶𝗼𝗿 𝗻𝗼𝗺𝗺𝗲́ 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮𝗶̂𝗻𝗲𝘂𝗿 𝗽𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗮𝗹



Le Paris FC a le plaisir d'annoncer la nomination de Liam Rosenior au poste d'entraîneur principal de l'équipe masculine.



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Bienvenue à Paris, Liam ! 🔵 pic.twitter.com/QgfA7oam48 — Paris FC (@ParisFC) July 7, 2026

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