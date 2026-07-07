Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Париж ФК
  3. Росиниър официално се завърна в Лига 1

Росиниър официално се завърна в Лига 1

  • 7 юли 2026 | 12:44
  • 429
  • 0
Росиниър официално се завърна в Лига 1

Бившият мениджър на Челси Лиъм Росиниър официално бе обявен за треньор на Париж ФК. 41-годишният англичанин си спечели слава с работата си в Страсбург, откъдето лондончани го привлякоха за мениджърската позиция на "Стамфорд Бридж". Той обаче се задържа на тази работа само 107 дни, в които изведе Челси в едва 23 мача. "Сините" го уволниха през април, въпреки че в самото начало на годината подписа договор за шест сезона. Медиите на Острова разкриха тогава, че Челси е изплатил компенсация в размер на 4 милиона паунда на Росиниър.

Той ще замени на поста Антоан Комбуаре, който също не се задържа дълго, след като бе назначен на 22 февруари тази година.

Договорът на Росиниър е до юни 2028 година.

“Лиъм Росиниър съчетава всички качества, които търсехме. Той е модерен треньор, взискателен и доказал способността си да развива както играчите, така и колектива. Освен тактическите му умения, бяхме особено впечатлени от неговите ръководни качества и способността му да обединява екип около ясна визия. Убеден съм, че той притежава всички качества, за да успее в Париж ФК и му желая много успехи в тази нова глава от кариерата му”, заяви спортният директор на клуба Марко Непе.

Антоан Арно, представител на собствениците семейство Арно, добави: “Моето семейство и аз сме много щастливи да приветстваме Лиъм в нашия клуб и да го видим да се завръща в шампионата на Франция. Винаги съм бил съблазняван от неговата философия на играта и от това, което е изградил с отборите си, често съставени от млади играчи. Работейки в тясна връзка със спортния ни директор Марко Непе, той ще може да оформи мъжкия ни отбор, който ще възобнови тренировките след няколко дни. Много играчи изразиха ентусиазма си и ние го споделяме, защото това перфектно илюстрира проекта, който искаме да създадем, за да установим ФК Париж за постоянно в Лига 1 и да напредваме всяка година, както в играта си, така и по отношение на класирането ни“.

“Много съм щастлив, че съм новият треньор на Париж ФК. Нямам търпение и съм развълнуван за предстоящия сезон. Обичам футбола и искам отборът ми да се наслаждава, играейки футбол. Това е фантастичен проект. Надявам се, че мога да се отплатя за доверието”, заяви самият Росиниър.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Байерн продава немски национал на Бешикташ

Байерн продава немски национал на Бешикташ

  • 7 юли 2026 | 09:22
  • 3548
  • 0
Историята на Роналдо в няколко исторически кадъра

Историята на Роналдо в няколко исторически кадъра

  • 7 юли 2026 | 09:20
  • 2174
  • 0
Витсел: Трябваше да отговорим на терена и го направихме, идеята за танца дойде преди мача

Витсел: Трябваше да отговорим на терена и го направихме, идеята за танца дойде преди мача

  • 7 юли 2026 | 09:11
  • 1737
  • 0
Аржентински фенове превзеха парк в Атланта преди мача с Египет

Аржентински фенове превзеха парк в Атланта преди мача с Египет

  • 7 юли 2026 | 08:43
  • 558
  • 0
Играчите на Белгия се подиграха с Доналд Тръмп след разгрома над САЩ

Играчите на Белгия се подиграха с Доналд Тръмп след разгрома над САЩ

  • 7 юли 2026 | 07:50
  • 29176
  • 19
50 милиона зрители на световните финали досега

50 милиона зрители на световните финали досега

  • 7 юли 2026 | 07:44
  • 755
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Левски стартира европейските вечери в Баня Лука

Левски стартира европейските вечери в Баня Лука

  • 7 юли 2026 | 07:15
  • 23784
  • 100
Испания излъга Португалия с късен гол в „последния танц“ на Роналдо

Испания излъга Португалия с късен гол в „последния танц“ на Роналдо

  • 7 юли 2026 | 00:00
  • 90085
  • 595
Балогун не помогна на САЩ, безкрайно мотивираните белгийци нокаутираха тима на Почетино

Балогун не помогна на САЩ, безкрайно мотивираните белгийци нокаутираха тима на Почетино

  • 7 юли 2026 | 04:59
  • 75945
  • 144
Меси и Аржентина ще търсят достигането до 1/4-финалите срещу една от приятните изненади Египет

Меси и Аржентина ще търсят достигането до 1/4-финалите срещу една от приятните изненади Египет

  • 7 юли 2026 | 11:03
  • 1718
  • 11
Епична битка, но Григор не издържа срещу корав британец в исторически мач на "Уимбълдън" пред погледа на Федерер

Епична битка, но Григор не издържа срещу корав британец в исторически мач на "Уимбълдън" пред погледа на Федерер

  • 6 юли 2026 | 22:20
  • 76143
  • 231
Кристиано: Тръгвам си с чиста съвест, преди мен Португалия не бе спечелила нищо

Кристиано: Тръгвам си с чиста съвест, преди мен Португалия не бе спечелила нищо

  • 7 юли 2026 | 03:51
  • 29724
  • 170