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Страсбург назначи португалец за нов треньор

  • 13 юли 2026 | 12:25
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Страсбург назначи португалец за нов треньор

Страсбург назначи Уго Оливейра за нов старши треньор, обяви клубът от Лига 1. Португалецът заменя Гари О'Нийл, който доведе френския тим до осмо място в Лига 1 и полуфиналите на Лига Европа, преди да се завърне в Англия, за да се присъедини към Ипсуич. Оливейра пристига от португалския отбор от елита Фамаликао, където изведе състава до пето място през сезон 2025-26.

Преди да поеме Фамаликао, Оливейра прекара седем години във Висшата лига като член на треньорския щаб на Марко Силва във Фулъм, Евертън, Хъл Сити и Уотфорд. Той е бил и треньор на вратарите в националния отбор на Португалия от 2009 до 2011 г. и заемаше същата роля в Бенфика между 2011 и 2016 г. Страсбург започва сезона си в Лига 1 срещу Олимпик Марсилия на 21 август.

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