Страсбург назначи португалец за нов треньор

Страсбург назначи Уго Оливейра за нов старши треньор, обяви клубът от Лига 1. Португалецът заменя Гари О'Нийл, който доведе френския тим до осмо място в Лига 1 и полуфиналите на Лига Европа, преди да се завърне в Англия, за да се присъедини към Ипсуич. Оливейра пристига от португалския отбор от елита Фамаликао, където изведе състава до пето място през сезон 2025-26.

1ere séance d’entraînement pour le nouveau coach du Racing, Hugo Oliveira 🇵🇹, ce matin à la Meinau.#RCSA #Ligue1 #Strasbourg 🔵⚪️ pic.twitter.com/HNRtFODcUG — Le Coach 💥 (@TheCoach_2) July 13, 2026

Преди да поеме Фамаликао, Оливейра прекара седем години във Висшата лига като член на треньорския щаб на Марко Силва във Фулъм, Евертън, Хъл Сити и Уотфорд. Той е бил и треньор на вратарите в националния отбор на Португалия от 2009 до 2011 г. и заемаше същата роля в Бенфика между 2011 и 2016 г. Страсбург започва сезона си в Лига 1 срещу Олимпик Марсилия на 21 август.

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