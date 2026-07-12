Пади Пимблет: Аз мога да съм новото лице на UFC, ще разбия главите на всички!

Ливърпулецът Пади Пимблет принуди Беноа Сен Дени да се предаде само за 52 секунди на UFC 329 и затвърди претенциите си за мач за титлата в лека категория. Пимблет спря опита за събаряне на съперника си и веднага атакува врата му, прилагайки задушаваща техника „гилотина“, с която светкавично сложи край на подглавния двубой на вечерта.

Пади Пимблет приспа Беноа Сен Дени за по-малко от минута

Сен Дени отказа да се предаде и реферът Марк Годард трябваше да се намеси, след като французинът изпадна в безсъзнание на пода на октагона. Пимблет изскочи от октагона, за да отпразнува победата, след което отдаде почит на крилото на Ливърпул и Португалия Диого Жота, който загина при автомобилна катастрофа преди 12 месеца.

Le combat entre Benoît Saint Denis et Paddy Pimblett... 😢#UFC329pic.twitter.com/FEU20Jb8ra — La Sueur (@LaSueur_off) July 12, 2026

Това беше първият двубой на Пимблет след загубата му от Джъстин Гейджи в мача за временната титла в лека категория през януари. След успеха 31-годишният британец поиска реванш.

„Боже мой, Макгрегър вече приключи ли? Той е свършен, новото момче е в града. Сега аз мога да се превърна в лицето на организацията“, заяви Пимблет. „Може да се каже, че това е смяна на караула. Сега аз мога да бъда новото лице на ММА. Постигнах победа само за 52 секунди в най-голямата галавечер за годината. Това е събмишънът на годината. Аз съм като паяк. Веднъж щом те хвана, измъкване няма – толкова е просто“, каза още Пимблет. „Всички ме отписаха. Всички казваха, че съм свършен, защото загубих от Гейджи. А сега какво? Свършен ли съм? Кой е следващият? Ще пребия Илия Топурия, ще направя реванш с Джъстин Гейджи или ще се бия с Конър Макгрегър или Макс Холоуей. Дайте ми всички и ще им разбия главите.“

🚨BREAKING: Paddy Pimblett says, "I could've k$lled him if I wanted to." It was one of the fastest submissions in the history of this division.



🗣️ Says: "Conor vs. Holloway was lackluster. I stole the show. I was the real main event."



🗣️ Says: "I want to be the undisputed world… pic.twitter.com/UPWen2ZysB — FightLuck (@FightluckBet) July 12, 2026

Така Пимблет вече има 24 победи в 28 професионални двубоя, като седем от успехите му са постигнати чрез събмишън. Въпреки че влезе в двубоя след загуба – първата му от 2018 година насам – Пимблет изглеждаше уверен и беше посрещнат топло от публиката в разпродадената „T-Mobile Arena“, докато танцуваше по пътя си към октагона.

Фактът, че получи място в подглавния двубой на най-престижната галавечер на UFC в рамките на International Fight Week, показва колко високо е ценен Пимблет от организацията. Той оправда оказаното му доверие. Сен Дени се намираше в серия от четири поредни победи и се очакваше да подложи Пимблет на сериозно изпитание, но не намери отговор срещу джу-джицуто на високо ниво на британеца.

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