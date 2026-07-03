Сам Деро може да премине в Халкбанк

Турският волейболен клуб Халкбанк (Анкара) може да си осигури услугите на нов чуждестранен състезател на поста посрещач като част от подготовката си за предстоящия сезон.

Капитанът на националния отбор на България Сам Деро може да носи екипа на отбора от Анкара през следващата кампания.

През миналия сезон Сам Деру за руския Локомотив (Новосибирск) заедно с национала Симеон Николов, а Пламен Константинов бе старши треньор на отбора.

Любопитно е, че Сам Деру ще бъде конкурент с двама български волейболисти за титулярното място - 41-годишният бивш национал Матей Казийски и 22-годишният национал Денислав Бърдаров, ако приеме офертата на Халкбанк.

Старши треньор на Халкбанк е бившият селекционер на националния отбор на България Радостин Стойчев.

Наскоро Сам Деру и бившата националка на България Добриана Рабаджиева станаха родители на малката Мия Деру.

Добриана Рабаджиева и Сам Деру станаха родители

Според известния полски волейболен инсайдер Якуб Балчежак, оферта към Само Деру е изпратил и друг турски тим Истанбул Генчлик.

🇧🇪→🇹🇷



İstanbul Gençlik, Sam Deroo ile sözleşme imzalamaya çok yakın



(Cr: @Jakub110Jakub ) pic.twitter.com/4rgGU00810 — Vsever 2.0 🏐 (@Temmzvolley) July 3, 2026

Очаква се скоро да стане ясно в кой точно отбор ще продължи капитанът на България.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google