Четвъртфиналът на Англия може да донесе на британската икономика половин милиард лири

Докато тимът на Англия се готви да се изправи срещу Норвегия тази вечер, пъбове, доставчици на храна за вкъщи и телевизионни мрежи очакват рязък скок в продажбите, пише в. "Гардиън".

Според прогнозите третият четвъртфинал от Световното първенство по футбол довечера ще донесе на британската икономика близо 500 млн. бр. лири от продажби, като се очаква феновете да изпият 9,3 милиона пинти бира (една пинта се равнява на 568 мл - бел. ред.). Сред най-големите печеливши се очаква да бъдат местата, които продават билети за гледане на срещата, много от които са били разпродадени за часове след последния съдийски сигнал, подпечатал победата на Англия срещу Мексико с 3:2 в понеделник вечерта.

Докато във фен зоните на открито традиционно се лее бира, лондонският пъб "Кентън армс" очаква тази вечер да разлива най-вече акевит - норвежка спиртна напитка, произвеждана от картофи, с аромат на кимион и копър. Заведението очаква 70 или дори 80 процента от клиентите му довечера да са норвежци, тъй като то се е утвърдило като място за срещи на норвежката диаспора в британската столица.

🔴 England-Norway World Cup quarter-final projected to generate £493.6m UK sales boost



The match Saturday is forecast to add £385m in sales across the UK economy, with £280m from retail and £105m from hospitality, according to research by GlobalData. Fans are expected to consume… pic.twitter.com/MqJD8xJOQj — NewsTongue (@NewsTongueX) July 11, 2026

Турнирът вече даде значителен тласък на сектора на хотелиерството и ресторантьорството, като според данните на браншовата организация "Ю Кей хопиталити" (UKHospitality) продажбите в кръчмите в дните, когато се играят мачове, са се увеличили с 77 процента в сравнение с обикновените делнични дни. За тази вечер се очаква секторът да реализира 27,5 млн. бр. лири от продажбата на допълнителни 5,5 милиона чаши бира, съобщи Британската асоциация на бирата и пъбовете (BBPA). Много фенове ще се съберат и да гледат срещата пред екрани на открито.

Прякото излъчване на мачовете по "Би Би Си" и "Ай Ти Ви" редовно превключва към кадри с празнуващи фенове – или, в случая на Шотландия, с фенове, които утоляват скръбта си в смаяно мълчание – в места на открито, като управляваните от "Бокспарк" (Boxpark) в Лондон и Ливърпул.

Мат Снел, изпълнителен директор на компанията за улична храна и развлечения, заяви, че всеки мач може да донесе приходи от 500 000 бр. лири от продажби на билети, напитки и храна. "Ако стигнем до финала, за нас това ще бъде събитие с мащаба на Коледа и целия декември", казва той.

"В понеделник в (ложата на "Бокспарк") Уембли имаше 2000 души в 4 часа сутринта за мача с Мексико. Билетите за четвъртфинала бяха пуснати в продажба в 5 часа сутринта и до обяд вече бяха изчерпани", допълва той.

Той сподели, че продажбите на напитки не са толкова големи, колкото при предишните турнири, най-вече защото мачовете започват в неудобни часове. Въпреки това продължаващото напредване на тима на Англия през фазите на първенството означава, че прогнозираните допълнителни продажби надхвърлят очакванията на компанията. "Бяхме направили разчети до осминафиналите, така че всичко оттук нататък е бонус за нас", допълва Снел.

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Снимки: Gettyimages