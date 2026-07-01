Изненадваща раздяла в Миньор

Миньор (Перник) изненадващо се раздели с опитния Борислав Николов.

Николов пристигна в Перник от тима на Марек (Дупница), за който игра във всички 19 срещи през есенния дял на сезон 2025/26 и се отчете с три гола, един от които в турнира за Купата на България.

Той е поливалентен футболист, който може да действа по целия десен фланг, както и зад гърба на нападателя. Със своите 33 години Николов носи сериозен опит на отборите си, а при нужда е играл дори и като централен защитник.

Борислав Николов има над 300 мача във второто ниво на българския футбол, както и 19 срещи в елита. Той е юноша на Струмска слава, но още в юношеска възраст е привлечен в школата на ЦСКА. Има и един мач за първия отбор на „червените“.

След това е преотстъпен на Академик (София), а през 2012 година преминава в Марек, където остава три сезона. Следва един сезон в Струмска слава (Радомир), а след това и трансфер в Локомотив (София).

От 2017 година Николов отново е в родния си Струмска слава, като се превръща в неизменен лидер и капитан на тима през всички следващи сезони до тази зима.

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