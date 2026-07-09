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Сензацията в леката атлетика Гаут Гаут се отказа от участие на Световното

  • 9 юли 2026 | 11:20
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Сензацията в леката атлетика Гаут Гаут се отказа от участие на Световното

Сензацията в леката атлетика Гаут Гаут се отказа от участие на Световното първенство до 20 години заради разтежение в бедрото, получено по време на тренировка.

18-годишният австралийски спринтьор планира да се фокусира върху възстановяването си и завръщането си през следващата година.

"За жалост получих контузия в лявото бедро снощи по време на тренировка в Бризбейн. Тази сутрин станах ясни резултатите от ядрено-магнитния резонанс и за жалост новините не са добри. Няма да мога да се състезавам в Юджийн. Нямам друга избор, освен да приема тази ситуация. Разбирам, че това е част от леката атлетика", заяви Гаут, цитиран от АП.

Австралиецът беше изявен фаворит за златния медал на Световното първенство за юноши от 5 до 9 август в Юджийн, Орегон. Той също така щеше да участва в дисциплината на 200 метра, в която вече държи световния рекорд до 20 години, и трябваше да бъде част от тима на Австралия в щафетата 4х400 метра.

През април Гаут подобри постижението на Юсейн Болт от тийнейджърските му години, пробягвайки дистанцията от 200 метра за 19.67 секунди - с 0.26 секунди по-бързо от резултата на ямайската легенда през 2004 година.

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