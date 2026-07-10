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Саръбоюков преди Диамантената лига в Монако: Ще се боря за първото място

  • 10 юли 2026 | 09:32
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Саръбоюков преди Диамантената лига в Монако: Ще се боря за първото място

Най-добрият български състезател в скока на дължина Божидар Саръбоюков пристигна в Монако за участие в престижния турнир от Диамантената лига „Херкулес“, който тази вечер събира световния елит на леката атлетика. Преди надпреварата българинът се разходи из улиците на княжеството и сподели очакванията си за предстоящото състезание.

Саръбоюков призна, че за първи път посещава Монако и е впечатлен от атмосферата на Лазурния бряг.

„Разходих се по крайбрежната алея и останах очарован. Много спокойно, много красиво място. Имах голямо желание да разгледам княжеството“, каза талантливият лекоатлет за NOVA.

Въпреки че вече е свикнал да се състезава в турнирите от Диамантената лига, участието му в Монте Карло е дебютно.

„За първи път ще стартирам тук. Вчера бях на стадиона и условията са наистина отлични. Настилката е много добра и е идеална за състезания“, коментира той.

Българският атлет заяви, че не си поставя конкретен резултат като цел за турнира, а предпочита да се концентрира върху удоволствието от самото състезание.

„Не съм фиксирал определен резултат. Искам да изляза и да се забавлявам. За мен това е най-важното. Разбира се, както винаги, ще се боря за първото място“, подчерта Саръбоюков.

Саръбоюков срещу четирима световни шампиони на Диамантената лига в Монако
Саръбоюков срещу четирима световни шампиони на Диамантената лига в Монако

Той е убеден, че се намира в много добра форма въпреки трудностите, които е имал през сезона.

„Чувствам се отлично и мисля, че в момента съм в една от най-добрите си форми. Но в леката атлетика не всичко зависи само от физическото състояние – важно е как ще се развие самото състезание и дали ще успееш да покажеш най-доброто от себе си“, обясни той.

След турнира в Монако програмата на българския национал продължава с държавното първенство, а след това фокусът му ще бъде насочен към най-важните стартове през втората половина на сезона.

„Предстои държавното първенство, а след това идват големите цели – Европейското първенство в Бирмингам, Световното първенство през септември и, надявам се, финалът на Диамантената лига“, каза Саръбоюков.

Българинът ще излезе на сектора за скок на дължина тази вечер от 21:35 часа българско време, където ще премери сили с част от най-добрите атлети в света, сред които и четирима световни шампиони.

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